Henkel im Erholungsmodus, noch!

Mitte 2017 markierte das Wertpapier von Henkel noch einen stolzen Kurswert von 114,60 Euro, anschließend ging die Aktie jedoch nach einer mehrjährigen Aufwärtsphase in eine regelkonforme Konsolidierung über. Nach Auflösung einer markanten SKS-Formation fiel das Papier wie erwartet in den Bereich von 76,80 Euro und Unterstützung aus 2014/2015 zurück. In 2019 war die Henkel-Aktie mit einer Stabilisierungsphase beschäftigt, die jedoch abrupt durch den massiven Kursrutsch an den Finanzmärkten rund um den Erdball zu Beginn dieses Jahres beendet wurde. Henkel setzte auf 55,00 Euro und somit eine niedrigere Unterstützungszone aus 2012/2013 zurück. Seit einigen Wochen läuft nun ein Rebound, aktuell steckt die Aktie jedoch an den mittleren Kursen aus 2013 um 65,00 Euro fest. Dieses Niveau muss jedoch nachhaltig überwunden werden, damit zumindest ein Rücklauf an die große Unterstützung aus den letzten sechs Jahren gelingen kann.

Hopp oder top

Die aktuelle Wochenkerze signalisiert bei Henkel Uneinigkeit unter den Marktteilnehmern, der Widerstand um 65,00 Euro bremst das Papier sichtlich aus. Aber nur darüber kann tatsächlich eine weitere Aufwärtsbewegung zunächst in den Bereich von 68,80 und schließlich an die Unterseite der zuletzt gerissenen Kurslücke bei 70,40 Euro abgeleitet werden. Bei entsprechender Kursstärke könnte sogar das Widerstandsband aus den letzten Jahren bei 76,80 Euro einen Test erfahren. Sollte sich Henkel weiter durchsetzen können, wäre als Zugvehikel beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DD9G3D ausgestattet mit einem Hebel besonders geeignet. Ein Scheitern der bullischen Marktkräfte und Rückfall der Aktie unter 62,50 Euro würde allerdings die Annahme weiterer Verluste in Richtung 60,00 Euro nähren, dann müssen Investoren mit einem Rücksetzer sogar an die Jahrestiefs um 55,00 Euro rechnen.

Henkel KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 66,00 // 67,35 // 68,83 // 70,00 // 70,40 // 71,79 Euro Unterstützungen: 64,04 // 62,60 // 60,00 // 59,25 // 57,00 // 55,50 Euro

Fazit

Eine Einstiegsvoraussetzung für ein Long-Investment mit den Zielen bei 68,80, 70,00 und 76,80 Euro muss beachtet werden. Dazu sollte Henkel mindestens über das Niveau von 66,00 Euro zulegen. Als Anlageinstrument kann dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DD9G3D zurückgegriffen werden. Zur Orientierung dürfte der Schein bei vollständiger Ideenumsetzung bei 2,26 Euro notieren und eine Rendite von 90 Prozent ausdrücken. Schnelles Eingreifen der Anleger wird aber in den hochvolatilen Zeiten stets vorausgesetzt!

Strategie für steigende Kurse WKN: DD9G3D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,18 - 1,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,0735 Euro Basiswert: Henkel KGaA KO-Schwelle: 60,0735 Euro akt. Kurs Basiswert: 65,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,26 Euro Hebel: 6,04 Kurschance: + 90 Prozent Börse Frankfurt

