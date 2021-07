Henkel-St.: Das Große und Ganze im Fokus

Noch im Jahr 2017 markierte die Henkel-Stammaktie bei 114,60 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt, zu Beginn des Folgejahres hat sich dabei eine eindeutige Trendwende in Form einer SKS-Formation abgezeichnet. Diese wurde auch wenig später aktiviert und drückte den Wert auf den Unterstützungsbereich um 76,80 Euro abwärts. Nach einem Ausbruchsversuch über den vorherigen Abwärtstrend zwang der Corona-Crash die Notierungen zeitweise sogar auf 54,65 Euro abwärts, schnell konnte Henkel allerdings von diesem Niveau aus erholen und in die vorherige Handelsspanne zurückkehren. Über die potenzielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation sowie dem Horizontalwiderstand bei 87,00 Euro gelang es dabei noch nicht zu springen. Doch das Konstrukt seit Anfang 2019 zeigt eben eine inverse SKS-Formation mit entsprechendem Trendwendepotenzial an.

Aktivierung steht noch aus

Obwohl die Unterstützung um 76,80 Euro für einige bereits ein Einstiegsargument in Long-Positionen darstellen könnte, wird unter technischen Aspekten ein nachhaltiges Kaufsignal erst oberhalb von 87,00 Euro bei der Henkel-Stammakte erwartet. Für diesen Fall könnten dann Long-Positionen zunächst an 93,25 und darüber an 96,00 Euro aufgebaut werden. Sollte jedoch das aktuelle Jahrestief bei 73,35 Euro bärisch gekreuzt werden, ließe das weiteren Abgabedruck in Richtung 69,00 Euro, darunter auf 64,98 Euro vermuten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 79,46 // 81,60 // 83,60 // 84,30 // 86,50 // 87,00 Euro Unterstützungen: 76,85 // 75,70 // 74,61 // 73,35 // 70,15 // 68,65 Euro

Fazit

Vom aktuellen Niveau aus dürften lediglich spekulative Long-Positionen in Betracht kommen, Ziele wären bei 83,60 sowie 87,00 Euro zu finden. Aber erst oberhalb der zuletzt genannten Marke dürfte mittelfristiges Aufstiegspotenzial mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an 96,00 Euro in der Henkel-Stammaktiefreigesetzt werden. Als Verlustbegrenzung sollte die Kursmarke von 85,00 Euro gemessen am Basiswert vorerst nicht überschritten werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.