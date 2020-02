Henkel Vz.: Chance von 50 Prozent

Eine alte Regel der Börse lautet: Wenn man Long gehen, sollte man es nahe an Unterstützungen tun, idealerweise an wichtigen Aufwärtstrendlinien. Das hat den Vorteil, dass man recht enge Stoppkurse platzieren kann und dass die Aufwärtstrendlinie mit der Trading-Richtung mitläuft, so dass sich dieser Stoppkurs sukzessiv anheben lässt, wenn der Trade gelingt. Das fällt vielen Marktteilnehmern gar nicht so leicht, denn der Test einer Trendlinie bedeutet, dass der entsprechende Kurs zuvor gefallen ist und man damit ein höheres Risiko empfindet. Und in Marktsituationen wie diesen ist das Risiko in der Tat höher, weshalb sich dieser Open End Turbo Call-Optionsschein auch explizit an risikofreudige Anleger richtet, die die Risiken einer hochvolatilen Marktphase einzuschätzen wissen.

In Phasen wie diesen sind auf einmal diejenigen Aktien interessant, die sonst wenig Begeisterung hervorrufen, gerade weil sie so langweilig sind. Unternehmen, die bei Umsatz und Gewinn recht konstante Ergebnisse zeigen, fehlt es zwar an spannender Gewinndynamik in guten Konjunkturphasen. Aber dafür ist hier die Größenordnung, um die die Gewinne nachgeben, wenn das Wirtschaftswachstum dahin ist, auch deutlich niedriger als bei den ansonsten spannender wirkenden und deutlich schwankungsintensiveren Branchen. In schwierigen Zeiten werden solche Aktien oft als ein relativ „sicherer Hafen“ angesehen und können sogar gegen den Gesamtmarkt zulegen. Die im DAX notierte Vorzugsaktie des Henkel-Konzerns gehört in diese Kategorie potenzieller Felsen in der Brandung.

Auf eine markante Kreuzunterstützung aufgesetzt

Nichtsdestotrotz ist es ein hochspekulatives Unterfangen, die Aktie jetzt im Zuge des Tests einer wichtigen Kreuzunterstützung „abzufischen“, denn in einem derart nervösen Aktienmarkt kommt es oft zu sehr starken und zugleich kurzlebigen Ausschlägen, die automatisch ein höheres Risiko beim Trading bedeuten - egal, in welche Richtung der Trade weist. Aus charttechnischer Sicht ist diese Konstellation indes höchst lukrativ. Die Aktie hatte in den letzten Tagen etwas weniger nachgegeben als der Gesamtmarkt, was andeutet, dass man die Henkel Vorzugsaktie durchaus als eine Aktien betrachtet, die in diesem Umfeld weniger im Feuer steht. Dennoch kam der Kurs zurück und hat dadurch auf die Kreuzunterstützung aus zwei unteren Wendemarken aus dem vergangenen Herbst bei 89,10 Euro und der unteren Begrenzung des im Juni etablierten, mittelfristigen Aufwärtstrendkanals aufgesetzt.

Hält diese Zone stand, dürfe die derzeit unterbotene, bei 90,94 Euro verlaufende 200-Tage-Linie zügig zurückerobert werden. Das Anfang des Monats markierte Zwischenhoch bei 96,62 Euro wäre dann ein realistisches Kursziel. Damit stellt sich die Relation zwischen dem angepeilten Kursziel und dem Level, auf dem man unterstellen müsste, dass die Kreuzunterstützung signifikant genug gebrochen wurde, um einen Long-Trade glattzustellen, sehr lukrativ dar.

Fazit

Sehr risikofreudige Anleger könnten die Chance, dass die Henkel-Aktie diese Unterstützungszone wird verteidigen können, mit einem Open End Turbo Call-Optionsschein (WKN UY1FJX) umsetzen, mit dem sie durch dessen Hebel von derzeit 6,28 überproportional von einer Aufwärtswende der Henkel Vorzugsaktie profitieren würden. Würde die Aktie das erste Kursziel bei 96,62 Euro touchieren, würde der Turbo Call-Optionsschein einen Kurs um 2,08 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 50 Prozent (gerechnet vom Stand des Scheins am 25. Februar 2020 um 18:00 Uhr) entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stoppkurs um 87 Euro in der Aktie zu überlegen. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von ca. 1,13 Euro im Turbo Call-Optionsschein entsprechen, woraus sich derzeit ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 3:1 ergibt.

Henkel Vz. Aktie (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 90,94 Euro (200-Tage-Linie) // 96,62 Euro // 97,80 Euro Unterstützungen: 89,10 Euro Aufwärtstrend: 88,71 Euro

Open End Turbo Call Optionsschein auf Henkel Vz. (Stand 25.02.2020 18:00 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: UY1FJX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,36 / 1,39 Euro Emittent: UBS Basispreis: 75,674204 Euro Basiswert: Henkel Vz. Aktie (in Euro) KO-Schwelle: 75,674204 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,12 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 2,08 Euro Hebel: 6,28 Kurschance: + 50 Prozent Quelle: UBS

