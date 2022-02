HENKEL - Zahlen finden Gefallen

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 75,260 € (XETRA)

Der Konsumgüterkonzern Henkel verdiente im vergangenen Jahr netto 1,6 Mrd. Euro, nach 1,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) legte um gut vier Prozent auf 2,7 Mrd. Euro zu, der Umsatz stieg ebenfalls um vier Prozent auf 20,1 Mrd. Euro. So blieb die bereinigte operative Marge unverändert. Henkel will seinen Aktionären für 2021 eine unveränderte Dividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie zahlen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von 40,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt bisher positiv aus. Die Aktie steigt gegen 10.50 Uhr um 4,29 % an und ist damit größter Gewinner im DAX.

Der Wert befindet sich seit dem Allzeithoch bei 129,90 EUR aus dem Juni 2017 in einer Abwärtsbewegung. Nach einem Tief bei 62,24 EUR im März 2020 startete eine starke Erholung, die bis April 2021 dauerte und zu einem Hoch bei 99,50 EUR führte.

Seitdem befindet sich die Aktie erneut in einer Abwärtsbewegung, die am 01. Dezember 2021 zu einem Tief bei 69,36 EUR führte. Seitdem läuft ein Bodenbildungsversuch. Diese befindet sich aber noch eher im Anfangsstadium. Nach aktuellem Stand liegt der Buytrigger bei 83,40 EUR. Auf dem Weg dorthin liegen mit dem Abwärtsgap vom 28. Januar zwischen 75,78 EUR und 77,02 EUR, bei 77,92 EUR und mit dem Abwärtstrend seit April 2021 bei aktuell 80,41 EUR noch einige wichtige Hürden im Weg.

Bodenbildung läuft, aber …

Die Henkel-Aktie hat eine Chance, einen mittelfristigen Boden auszubilden. Dafür muss sie aber noch viele Hürden überwinden. Erst mit einem Ausbruch über 83,40 EUR wäre der Boden vollendet. Aus einem solchen Ausbruch ließe sich ein Kursziel bei 100,92 EUR ableiten.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 69,36 EUR kommen, wäre der Bodenbildungsversuch erfolglos abgebrochen. In diesem Fall müsste mit einem Abverkauf in Richtung 62,24-60,42 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen bietet den Bullen gewisse Chancen. Noch sind Investitionen aber mit größeren Risiken verbunden. Hier würde sich, wenn man die Aktie long handeln will, ein pyramidisieren im Gewinn anbieten, so dass nach einer Vollendung der Bodenbildung die volle Positionsgröße vorhanden wäre.

Henkel AG & Co. KGaA Vz

