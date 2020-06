HENKEL - Ziel erreicht, Korrektur überfällig

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 83,980 € (XETRA)

Nachdem die erste große Erholungsbewegung bei der Aktie von Henkel kurz nach dem Ausbruch über die Hürde bei 80,70 EUR endete, schloss sich im Mai eine Korrektur an, die an der Unterstützung bei 75,00 EUR wieder auf Käufer traf. Wie erwartet trieb die dort einsetzende Aufwärtsbewegung die Aktie über das Verlaufshoch und an den Widerstand bei 86,96 EUR, das 38,2 %-Retracement der gesamten Rally seit 2009 und das Zwischenhoch bei 87,16 EUR. Dort stoppte der Anstieg und der Wert setzte wieder in Richtung der 82,60 EUR-Marke zurück.

Noch ist es eine Korrektur

Diese Marke könnte bereits heute nachhaltig unterschritten werden und sich die laufende Korrektur damit bis 80,70 und 79,40 EUR ausdehnen, ehe hier der nächste Anstieg starten dürfte. Sollte dieser Unterstützungsbereich dagegen ebenfalls unterschritten werden, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv, dem ein Abverkauf bis 75,00 EUR folgen dürfte. Damit wäre der Anstieg seit Mitte März zumindest unterbrochen. Unterhalb von 75,00 EUR wäre sogar von einem neuen Abwärtstrend und einem Abverkauf an die 69,40 EUR-Marke auszugehen.

Derzeit wäre erst ein Ausbruch über die Hürde bei 87,16 EUR bullisch zu werten. In diesem Fall könnte die Aktie von Henkel allerdings sehr schnell bis 91,80 EUR und darüber bis 95,00 EUR steigen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)