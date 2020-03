Hepalink meldet Ernennung von Führungspersönlichkeit des Gesundheitssektors, Frank Sun, zum Executive Director und Vice Chairman of the Board

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. (SZSE: 002399), ein in China ansässiges, weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit Fokus auf Erkrankungen mit hohen Mortalitätsraten und erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf, meldete heute die Ernennung von Frank Sun zum Executive Director und seine Wahl zum Vice Chairman of the Board. Sun wird bei der Festlegung, Optimierung und Implementierung der strategischen Richtung des Unternehmens mit dem Verwaltungsrat zusammenarbeiten und die strategischen Investitionen, Kapitalmarkttätigkeit und Weiterentwicklung der innovativen Geschäftsbereiche von Hepalink weltweit leiten.

„Wir freuen uns sehr, dass ein so erfahrener Branchenveteran wie Frank Sun zu uns kommt“, erklärte Li Li, Unternehmensgründer und Chairman von Hepalink. „Er bringt 20 Jahre Erfahrung mit, die er bei führenden global tätigen Unternehmen gesammelt hat, und verfügt über breit gefächerte Fachkenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Investitionen, Unternehmensfinanzen und Geschäftsleitung. Dies ist eine sehr spannende Zeit für Hepalink, denn wir beschleunigen unsere Wertschöpfung durch kontinuierlichen Fokus auf Innovation und globale Expansion. Die Führungsarbeit und Expertise von Frank Sun wird äußerst wertvoll sein und Hepalink in die nächste Wachstumsphase verhelfen.“

Vor seiner Tätigkeit für Hepalink war Sun bei Yunfeng Capital, einem der größten in China ansässigen Private-Equity-Fonds, wo er als Managing Director für Investitionen in das Gesundheitswesen weltweit zuständig war. Davor bekleidete Sun die Stellung des Managing Director und Head of Asia Healthcare Investment Banking bei der UBS AG. Früher war er Equity Research Analyst mit Zuständigkeit für den Pharmasektor bei Morgan Stanley in New York und Forschungswissenschaftler bei Bristol-Myers Squibb.

Frank Sun besitzt einen MBA-Abschluss mit Auszeichnung der NYU Stern School of Business und einen Master-Abschluss in Pharmakologie der Columbia University. Außerdem bekleidet er eine Direktorenstelle im China Healthcare Investment 50 Forum (H50).

Über Hepalink

Hepalink wurde von einer Gruppe erfahrener Chemiker mit Fachkenntnissen im Bereich Polysaccharide und tiefgreifendem Verständnis der Immunologie gegründet und ist ein führendes in China ansässiges Pharmaunternehmen mit weltweiter Tätigkeit auf den Gebieten Pharmaka, innovative Biotechnologie und CDMO. Wir haben ein Portfolio führender gerinnungshemmender und antithrombotischer Arzneimittelkandidaten aufgebaut und arbeiten zudem an innovativen Prüfpräparaten für Erkrankungen, die mit einer Störung des Immunsystems zusammenhängen, darunter für die Onkologie, Autoimmun-, Stoffwechsel- und andere Störungen.

