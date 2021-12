HERMES - Highflyer wird ausgebremst

Hermes International S.C.A. - WKN: 886670 - ISIN: FR0000052292 - Kurs: 1.627,000 € (Paris)

Die Aktie des Luxus-Modekonzerns Hermes legte in den letzten Wochen und Monaten massiv zu. Noch im März 2020 notierte die Aktie im Tief bei 516,00 EUR. Seitdem zieht der Wert in einem steilen Trendkanal an.

Am 19. November 2021 kam es zum aktuellen Allzeithoch bei 1.675,50 EUR. Damit kletterte der Wert nahe an die obere Begrenzung der Rally seit März 2021.

Seitdem befindet sich der Wert in einer kleinen Tradingrange zwischen 1.675,50 und 1.582,00 EUR. Aus dieser Range kann sich ein Doppeltop entwickeln. Dafür müsste es aber zu einem Rückfall unter 1.582,00 EUR kommen.

Bullen sollten aufpassen

Fällt die Hermes-Aktie per Tagesschlusskurs unter 1.582,00 EUR ab, dann droht eine größere Konsolidierung. Ein erstes Ziel läge dann bei ca. 1.493,72 EUR. Später könnte die Aktie sogar auf das alte Allzeithoch bei 1.354,50 EUR vom 13. August 2021 zurückfallen. Ein Ausbruch über 1.675,50 EUR wäre zwar ein weiteres Kaufsignal in der Aktie, würde aber vorerst nur moderates Potenzial in Richtung 1.774,50 USD freisetzen.

