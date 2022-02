Hero MotoSports Team Rallye mit weiterem internationalen Top-Fahrer verstärkt

Ross Branch neu beim Team

Hero MotoSports Team Rallye, das Team des weltweit größten Herstellers von Motorrädern und Rollern, Hero MotoCorp, stärkt seine Riege kurz nach seinem rekordverdächtigen Etappensieg auf der Dakar-Rallye 2022 mit der Aufnahme des führenden internationalen Rennfahrers Ross Branch.

Ross Branch aus Botswana ist als Top-Fahrer und trainierter Berufspilot zusätzlich dreifacher südafrikanischer Cross Country Champion und siebenmaliger Gewinner der Botswana 1000 Desert Race, was ihm den Namen „Kalahari Ferrari“ einbrachte.

Mit seinem durchgehenden Erfolg in der globalen Welt des Rallye-Motorsports hat sich die Hero MotoSports Team Rallye als das gefragteste Team für führende Rennfahrer herauskristallisiert.

Ross Branch, der sein erstes Rennen bereits im Alter von fünf Jahren bestritt, nutzte die Motocross-Disziplin als Startbrett in die Weltspitze des Motorsports. Ausgehend vom Motocross-Bereich, wo er bis heute Rennen in der MX1-Klasse fährt, begann Ross vor mehr als zehn Jahren, sich zudem in der Cross-Country-Sparte zu testen. Seitdem bevorzugt er Ausdauerrennen im Langstreckenbereich.

Ross ist ein bekanntes Gesicht im Dakar-Biwak, nun da er vier Mal hintereinander an der Rallye teilgenommen hat. Seine Ergebnisse in der Dakar-Rallye sind beeindruckend, stand er doch in der Rookie-Kategorie 2019 gleich bei seinem ersten Versuch auf dem Siegertreppchen und fuhr im Jahr 2020 einen Etappensieg ein. Auch in der Eröffnungsrunde der 2021 FIM Cross Country Rallies Championship in Kasachstan erarbeitete er sich den Sieg und schloss dieses Rennen schließlich als Zehnter ab.

Abseits von den Rennpisten ist Ross häufig als Leiter von Trainingskursen im Motorsport in der Khawa Training Academy zu finden, die er zusammen mit der Botswana Tourism Organisation im Jahr 2013 gründete, um den Sport im Land zu einem festeren Standbein zu verhelfen. Als weltweit erfolgreicher Rennfahrer setzt er sich dafür ein, junge, aufstrebende Motorradpiloten aus seinem Heimatland bei der Erfüllung ihrer Träume im Motorsport zu unterstützen.

Der erste Auftritt von Ross Branch im Hero MotoSports Team wird im März 2022 Rahmen der Abu Dhabi Desert Challenge stattfinden. Dabei wird auch zum zweiten Mal die neu gebildete FIM World Rally Raid Championship (W2RC) ausgetragen. Er wird mit seinen Mitstreitern Joaquim Rodrigues und Franco Caimi ein Dreierteam für die Rallye bilden.

Das sechs Jahre alte Hero MotoSports Team Rallye präsentiert sich in hervorragender Form, da es die Rennsaison 2022 mit einem historischen Etappensieg auf der Rallye Dakar, einem ersten Platz eines indischen Teams und dem Gewinn von zwei Podiumsplätzen auf der FIM Cross Country Rallies World Championship von 2021 begann. Mit einem weiteren berühmten Rennfahrer in seinem Kreis strebt das Team im Jahr 2022 nach höheren Zielen.

Wolfgang „Waffi“ Fischer, Team Manager, Hero MotoSports Team Rallye, sagte: „Wir freuen uns über unseren starken Neuzuwachs im Team, der direkt nach unserem historischen Etappensieg auf der Dakar Rallye zu uns stößt. In nur etwa sechs Jahren haben wir eine überzeugende Leistungsphase erreicht, und das ist für uns ein günstiger Zeitpunkt, um ein Top-Talent wie Ross Branch im Team willkommen zu heißen. Ross und Franco waren bereits vor ein paar Jahren Mitglieder eines gemeinsamen Teams, und es ist schön, dass sie nun wieder beisammen sind. Ich erinnere mich auch mit Dankbarkeit und Stolz daran, dass Ross nach dem Unfall von Sebastian Buhler letztes Jahr in Abu Dhabi angehalten hat, um ihm zu helfen. Ich denke, dass seine große Erfahrung und sein kameradschaftliches Verhältnis zu den anderen Fahrern das Leistungsvermögen unseres Teams in dieser Saison und darüber hinaus stark fördern. Derzeit bereitet sich das Team auf die Abu Dhabi Desert Challenge im März vor, und wir freuen uns, dass Ross das Team zusammen mit JRod und Franco vertritt, der sich nach seiner Verletzung letztes Jahr wieder gut erholt hat. Sebastian und Santosh erholen sich zurzeit noch von ihren Verletzungen, und wir wünschen ihnen beiden eine rasche Genesung.“

Ross Branch, Rennfahrer der Hero MotoSports Team Rallye sagte: „Ich bin begeistert und fühle mich zutiefst geehrt, zu einem Team zu gehören, das aus wirklich guten Gründen in die Schlagzeilen kommt. Ich habe das Wachstum von Hero MotoSports in den letzten Jahren beobachtet und war oft erstaunt, wie rasch dieses junge Team sich in die Topligen vorgearbeitet hat. Meine Teilnahme in diesem Team kommt zu einem wunderbaren Zeitpunkt, und ich hoffe, ich kann bestmöglich zu großartigen Erfolgen beitragen. Ich freue mich, zusammen mit einigen der besten und aussichtsreichsten Rennfahrern, die auch zu meinen guten Freunden zählen, in diesem Sport Rennen auszutragen. Mein Dank gilt den Leuten von Hero MotoCorp für ihr Vertrauen. Ich fühle mich sehr geehrt, auf einigen der weltweit härtesten Rennen den weltgrößten Hersteller von Motorrädern und Rollern vertreten zu dürfen!“

