Hershey schüttet 365. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Schokoladenhersteller The Hershey Company (ISIN: US4278661081, NYSE: HSY) zahlt am 15. März 2021 eine Quartalsdividende (365. Quartalsdividende in Folge) von 0,804 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Record date ist der 19. Februar 2021.

Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Hershey 3,216 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 147,26 US-Dollar (Stand: 4. Februar 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,18 Prozent. Die Firma aus Hershey, im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist 1894 von Milton S. Hershey gegründet worden. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 2,19 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,07 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 4. Februar 2021 mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 291,39 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 207,19 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 3,33 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 30,51 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de