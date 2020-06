HERTZ - Tesla für Arme

Hertz Global Holdings Inc. - WKN: A2ALSZ - ISIN: US42806J1060 - Kurs: 4,180 $ (NYSE)

Die Aktie des US-Autovermieters Hertz kam mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr unter massiven Verkaufsdruck. Zu Recht wie wir mittlerweile wissen: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und die damit ausbleibende Nachfrage nach Mietwagen haben das Unternehmen in den USA veranlasst, "Chapter 11" - also Insolvenz in Eigenverwaltung zu beantragen. Auf dem Unternehmen lasten mehr als 14 Mrd. USD Schulden allein im Segment der Fahrzeugfinanzierung.

Am 26. Mai gab das Unternehmen die Insolvenz bekannt, die Aktie fiel daraufhin zeitweise unter die 0,50 USD-Marke. Seitdem ist der Wert zum Spielball für Zocker geworden und hatte in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich über 1.000 % vom Tief zulegen können.

Spätestens im Bereich des EMA200 im Tageschart um 10,00 USD sollte die Zockerei ein Ende haben - wie gesagt, das Unternehmen ist insolvent.

Hertz Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)