Hessen löst SEK Frankfurt wegen rechtsextremer Umtriebe auf

Berlin (Reuters) - Wegen rechtsextremer Umtriebe löst Hessen das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei in Frankfurt auf.

Innenminister Peter Beuth teilte am Donnerstag mit, Text- und Bildnachrichten in Chat-Räumen "legen den Verdacht einer rechtsextremen Gesinnung einiger Mitglieder des SEK Frankfurt nahe". Dies sei das Ergebnis von verdeckten Ermittlungen des Hessischen Landeskriminalamtes. Die Chats stammen den Angaben zufolge überwiegend aus den Jahren 2016 und 2017. 18 Beamte des SEK Frankfurt seien am Mittwoch über die Ermittlungen in Kenntnis gesetzt, einer sei vom Dienst suspendiert worden.