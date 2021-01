Hessischer Ministerpräsident Bouffier für Laschet als CDU-Chef

Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden hat sich CDU-Vize Volker Bouffier offenbar hinter die Kandidatur des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet gestellt.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete am Dienstag, dies habe der hessische Landeschef in einer Besprechung mit den hessischen Delegierten für den Bundesparteitag am 16. Januar gesagt. Die amtierende Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ließ eine leichte Präferenz für Laschet als ihren Nachfolger erkennen. Der CDU sei "regieren" immer sehr wichtig, sagte sie in einem Interview mit der "FAZ". Alle drei Kandidaten, auch Friedrich Merz und Norbert Röttgen, hätten "Lust an Verantwortung" und "die Fähigkeit dazu". Aber "eigentliche Regierungserfahrung" habe Laschet.

In den vergangenen Tagen hatten sich immer mehr CDU-Politiker zu einem der drei Kandidaten bekannt, die in Umfragen in der Gunst bei CDU-Wählern nicht sehr weit auseinander liegen. Merz führt in den meisten Umfragen. Wählen werden am 16. Januar allerdings die 1001 CDU-Delegierten. Es wird parteintern mit einer Stichwahl gerechnet und damit, dass sich Röttgen und Laschet gegenseitig Stimmen streitig machen. "Es ist ein offenes Rennen", sagte Kramp-Karrenbauer. Wichtig sei, dass sich die beiden Unterlegenen danach hinter den Sieger stellten.

Junge Union-Chef Tilman Kuban brachte unterdessen Gesundheitsminister Jens Spahn für eine Kanzlerkandidatur ins Gespräch. "Spahn ist laut Umfragen der beliebteste Politiker in Deutschland", sagte Kuban dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Und er ist der erfolgreichste Bundesminister. Da ist es klar, dass man auch als Nachfolger von Angela Merkel infrage kommt." CDU/CSU sollten mit dem aussichtsreichsten Kandidaten ins Rennen gehen. "Das entscheiden wir Ende März. Dann sehen wir, wer die besten Chancen hat." Wer in Umfragen der beliebteste CDU-Politiker sei, sei dabei natürlich "kein ganz unwesentliches Indiz". Die Junge Union hatte sich in einer internen Umfrage für Merz als CDU-Chef ausgesprochen.

Spahn tritt zur Wahl des Parteivorsitzenden nicht an, sondern unterstützt die Kandidatur Laschets. Die Schwesterpartei CSU, die beim Unions-Kanzlerkandidat mitbestimmen will, betont, dass der neue CDU-Chef nicht automatisch Kanzlerkandidat werde. Deshalb wird für diesen Posten neben CSU-Chef Markus Söder auch Spahn ins Gespräch gebracht.