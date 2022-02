HEUTE ist NICHT der TAG, um zum Verkaufen!

Replaced by the video

Wie befürchtet, erleben wir die Invasion der Ukraine. In erster Linie, sollten unsere Gedanken mit den Menschen des Landes sein. Was die Wall Street betrifft, ist heute nicht mehr der Tag, um aus Angst und Panik in die Schwäche hinein zu verkaufen. Der Zug ist abgefahren! Nun heißt es, Nerven behalten und diszipliniert bleiben.

0:00 - Intro

0:25 - Angriff auf die Ukraine

4:23 - Der Markt insgesamt

6:38 - Kapitalmärkte | Ölpreis

8:55 - Gold profitiert

10:15 - Das Kernproblem des Aktienmarktes

13:04 - Zinsanhebung?

14:00 - Reduktion der Bilanz der Notenbank

15:36 - Auswirkungen auf den Markt

20:10 - Perspektive behalten!

#openingbell #finanzmarkt #börse