Heute kaufen und die nächsten 10 Jahre von der Erholung profitieren: 2 Namen, die du jetzt kennen solltest!

Gibt es Aktien, die derzeit Probleme haben? Ja, in Zeiten des Coronavirus ist das natürlich alles andere als schwierig. Allerdings ist es so manches Mal nicht so einfach, diejenigen Kandidaten zu identifizieren, die mittel- bis langfristig ein starkes Erholungspotenzial besitzen.

Bei zwei Namen könnte es allerdings vergleichsweise einfach sein: Coca-Cola und Walt Disney. Schauen wir im Folgenden daher einmal, warum die Aktien weiterhin attraktiv sein könnten, trotz Problemen. Und warum hier sehr wahrscheinlich eine Erholung über zehn Jahre oder länger lauern könnte.

Coca-Cola: Starke Marke & Dividende, trotz Corona!

Eine erste Aktie, die vergleichsweise große Probleme trotz defensiver Ausrichtung besitzt, ist die von Coca-Cola. Das Coronavirus hat gezeigt, dass es im eigentlich defensiven Geschäftsmodell des US-amerikanischen Getränkekonzerns eine zyklische beziehungsweise anfällige Schwachstelle gibt: Und zwar die Unternehmenskunden.

Durch das Virus und die damit verbundenen Restaurantschließungen ist plötzlich ein Großteil der Absätze im Unternehmensbereich weggebrochen. Das hat zuletzt zu einem stark rückläufigen Zahlenwerk und schwächeren Quartalszahlen geführt. Allerdings, immerhin, zu einem Ergebnis je Aktie von weiterhin 0,41 US-Dollar.

0,41 US-Dollar je Aktie als Ergebnis reichen aus, um die derzeitige Dividende von ebenfalls 0,41 US-Dollar decken zu können. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 48,43 US-Dollar (12.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche diese übrigens einer Dividendenrendite von 3,38 %. Für einen adeligen Ausschütter mit über 50 konstanten Jahren mit jährlichen Erhöhungen definitiv nicht verkehrt.

Coca-Cola wird dabei auch weiterhin im Getränkesegment das Maß aller Dinge bleiben. Sprite, Fante und eben die gleichnamige Coca-Cola sind aus kaum einem Restaurant wegzudenken. Das sollte das langfristige Rebound-Potenzial eigentlich sehr deutlich zeigen. Zumal die Einschränkungen im Restaurantsegment im dritten Quartal bereits niedriger ausfallen sollten.

Walt Disney: Frage der Zeit, bis Umsatzbringer sich erholt!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls stark vom Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ist außerdem die von Walt Disney. Der Medien- und Freizeitkonzern musste insbesondere in seinem Parksegment starke Einbußen hinnehmen. Die letzten Quartalszahlen für das zweite Quartal haben dabei gezeigt, wie schmerzhaft die Einschnitte gewesen sind.

Allerdings nur kurzfristig: Vergessen sollten Investoren schließlich nicht, wie gigantisch das Freizeitparksegment ist. Alleine in Florida oder in Paris besitzt Walt Disney führende Parks. Global gesehen gehören einige sogar zu den am stärksten frequentierten. Das hat nicht ohne Grund im letzten Geschäftsjahr zu einem Jahresumsatz von 26 Mrd. US-Dollar geführt.

Walt Disney besitzt daher vor allem nach den Zeiten des Coronavirus ein starkes Aufholpotenzial. In der Zwischenzeit könnte das Streaming-Segment rund um Disney+ zu einer leichten Neuausrichtung führen. Wie mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen bekannt geworden ist, führt Disney+ bereits 60,5 Mio. Streamer in seinen Reihen. Das ist der untere Zielwert, den das Management ursprünglich mal bis Ende des Jahres 2024 ausgegeben hat.

Die Zeichen stehen daher auf Veränderung bei Walt Disney. Allerdings auch auf Erholung, was die Umsätze im Freizeitparksegment betrifft. Über Jahre oder ein Jahrzehnt könnte das wiederum zu einem Rebound der Aktie führen.

Coca-Cola & Walt Disney: Aktien, die sich erholen könnten!

Coca-Cola und Walt Disney können daher zwei spannende Namen sein, in die man heute investieren kann und die in den nächsten Jahren ein starkes Erholungspotenzial haben könnten. Das könnte ein idealer Mix sein, den man sich als Foolisher Investor einmal aus der Nähe ansehen könnte.

