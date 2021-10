Hewlett Packard Enterprise schüttet Dividende aus

Die Aktionäre des amerikanischen Technologiekonzerns Hewlett Packard Enterprise Co. (ISIN: US42824C1099, NYSE: HPE) erhalten am heutigen Mittwoch eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,12 US-Dollar (Record date war der 13. September 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,19 Prozent beim aktuellen Aktienkurs von 15,02 US-Dollar (Stand: 5. Oktober 2021). Die erste Dividende von Hewlett Packard Enterprise als eigenständige Firma lag bei 0,055 US-Dollar und wurde im Januar 2016 ausbezahlt. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. Juli 2021) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,8 Mrd. US-Dollar), wie am 2. September berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 392 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Hewlett Packard Enterprise ist spezialisiert auf Unternehmens-IT, Software und Services. Der Firmensitz befindet sich in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Nach der Aufspaltung der Konzernmutter Hewlett Packard in die HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise Company notieren beide Konzerne seit Anfang November 2015 als zwei eigenständige Unternehmen an der Börse. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie, die an der Wall Street notiert ist, mit aktuell 26,75 Prozent im Plus (Stand: 5. Oktober 2021) und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 19,42 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de