HEXAGON COMPOSITES - Frische LNG- und Wasserstoff-Fantasien

ASA - WKN: 904953 - ISIN: NO0003067902 - Kurs: 3,570 € (L&S)

In der vergangenen Woche meldete das Unternehmen eine Beteiligung an der österreichischen Firma Cryoshelter GmbH, einem Entwickler von kryogenen Tanktechnologien flüssigen Wasserstoff und LNG (liquefied natural gas, tiefkalt verflüssigtes Erdgas). Der Aktie konnte diese Meldung nicht weiterhelfen, allerdings hatte sie bereits in den Wochen zuvor eine ordentliche Rallybewegung hingelegt. Dabei wurden ein Doppelboden vollendet sowie die mittelfristige Abwärtstrendlinie geknackt. Wir sehen also ein aktives Kaufsignal. Am Widerstandsbereich bei 4,00 - 4,12 EUR war allerdings Schluss mit dem Kaufinteresse, es kommt aktuell zu Gewinnmitnahmen.

Neues Kaufsignal bei Ausbruch nach oben

Der laufende Kursrücksetzer könnte bereits spekulative Einstiegschancen bieten, prozyklische Signale zum Kauf entstehen dann bei einem nachhaltigen Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 4,00 - 4,16 EUR. Dann wäre Platz für eine Rallybewegung bis 5,30 - 5,40 und 6,10 - 6,15 EUR.

Auf der Unterseite stützen die gebrochene Abwärtstrendlinie sowie die gleitenden Durchschnittslinien (EMA50 und EMA200) bei 3,33 - 3,48 EUR. Ein signifikanter Rückfall darunter würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben, bei rund 3 EUR liegt dann die nächste wichtige Auffangzone.

Fazit: Das Chartbild hält mit der vollendeten Bodenbildung eine gute Basis für eine längerfristige Trendwende nach oben hin parat. Sehr spekulativ könnte der Rücksetzer in dieser Woche Chancen bieten, das große Signal für die Bullen würde aber erst ein Anstieg über 4,16 EUR liefern.

Hexagon Composites ASA

Auch interessant:

PUMA - Chartcheck vor Zahlen

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)