Hexcel kündigt Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern Hexcel Corp. (ISIN: US4282911084, NYSE: HXL) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,10 US-Dollar je Aktie, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 13. Mai 2022 (Record date: 6. Mai 2022). Im Februar 2022 nahm Hexcel die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,10 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese Anfang 2020 ausgesetzt wurde.

Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet das Unternehmen 0,40 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 55,23 US-Dollar (Stand: 25. April 2022) entspricht das einer Dividendenrendite von 0,72 Prozent. Der Umsatz lag im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 bei 390,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 310,3 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag mitgeteilt wurde. Der Gewinn betrug 17,8 Mio. US-Dollar nach einem Verlust im Jahr davor in Höhe von 14 Mio. US-Dollar.

Hexcel wurde 1948 gegründet und ist in der Verbundwerkstoff-Technologie tätig. Zum Produktportfolio gehören Kohlenstofffasern, Trockengewebe oder auch metallische und nichtmetallische Wabenkerne. Zu den Kunden der Firma mit Sitz in Stamford, Connecticut, gehört unter anderem die Flugzeugindustrie oder auch Energiekonzerne und die Automobilindustrie.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,62 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,67 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. April 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de