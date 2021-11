HHLA: Absichtserklärung zu Container-Kooperation noch 2021 möglich

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gespräche über eine Kooperation der norddeutschen Containerhäfen könnten nach Einschätzung des Hamburger Hafenkonzerns HHLA bis Jahresende erfolgreich abgeschlossen werden. "Ich halte es nach wie vor für möglich, dass bei gutem Willen aller Beteiligter noch in diesem Jahr eine Absichtserklärung unterzeichnet werden kann", sagte die HHLA-Chefin Angela Titzrath am Donnerstag. Zu weiteren Details der vertraulichen Gespräche könne sie allerdings "öffentlich nichts sagen". Die großen deutschen Seehäfen sehen sich in der so genannten Nordrange im globalen Containergeschäft unter starkem Wettbewerbsdruck vor allem der beiden größten europäischen Häfen Rotterdam und Antwerpen.

Titzrath betonte, dass der Gegenstand der Gespräche aber keine Kooperation der Häfen insgesamt bedeute. "Hafenzusammenlegung würde ja bedeuten, dass man die Hafenbehörden zusammenlegt", sagte die HHLA-Chefin. "Wir sprechen über eine mögliche Zusammenführung der Aktivitäten von acht Containerterminals in Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven." Eine solche Konstruktion sei in einem Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger positiv bewertet worden. "Demnach können die Vorteile, die es auf den Feldern Innovation und auch Nachhaltigkeit gibt, in einer Kooperation ihre Stärken entfalten, um im Wettbewerb in Europa zur Nummer eins zu werden."

Vor diesem Hintergrund hatten die Landesregierungen in Hamburg und Bremen öffentlich Druck gemacht, die seit 2020 laufenden Gespräche voranzutreiben: "Wir sind davon überzeugt, dass ein Verbund sinnvoll ist und perspektivisch zu einer Stärkung der maritimen Standorte in der Deutschen Bucht führt", hieß es im September in einer Erklärung der für Häfen zuständigen Senatsmitglieder der beiden Hansestädte. Die Gespräche sind auch deswegen kompliziert, weil an den betroffenen Containerterminals verschiedene Betreiber tätig sind. Es sind teils Privatfirmen, zum Teil gehören sie aber auch den Hansestädten Hamburg und Bremen./kf/DP/mis