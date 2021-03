HHLA kürzt die Dividende

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488) will den Aktionären eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit würde die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,70 Euro) um knapp 36 Prozent sinken. Die Hauptversammlung ist für den 10. Juni 2021 geplant. Die resultierende Ausschüttungsquote liegt damit am unteren Ende des Ausschüttungskorridors von 50 bis 70 Prozent.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 19,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,28 Prozent. Der Umsatz der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) sank im Geschäftsjahr 2020 um 6 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel um 44,1 Prozent auf 123,6 Mio. Euro. Unter dem Strich sank der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschaften um 58,8 Prozent auf 42,6 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die HHLA mit einem moderaten Anstieg bei Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT).

Die Historie der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) reicht in das Jahr 1885 zurück. Das Unternehmen schlägt Im- und Exportcontainer zwischen den Verkehrsträgern Großschiff, Zubringerschiff, Bahn und Lkw um. Insgesamt gibt es die vier Segmente Container, Intermodal, Logistik und Immobilien. Die Börseneinführung erfolgte am 2. November 2007. Größter Aktionär ist die Freie und Hansestadt Hamburg mit 68 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de