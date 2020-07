HHLA wird den Aktionären eine Wahldividende vorschlagen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488) will der virtuellen Hauptversammlung am 20. August 2020 eine Wahldividende vorschlagen. Die Aktionäre können die Dividende damit in bar oder Aktien beziehen. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Mehrheitseigentümerin beschlossen, dieses Modell zu unterstützen und die ihrer städtischen Holding HGV zustehende Dividende in Form von Aktien der HHLA zu beziehen. Voraussichtlich vom 21. August 2020 bis zum 7. September 2020 haben die Aktionäre Zeit, sich für eine der beiden Ausschüttungsvarianten zu entscheiden.

Es soll wie geplant eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, wie der Konzern am Dienstag weiter mitteilte. Damit würde die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,80 Euro) um 12,5 Prozent sinken. Beim derzeitigen Börsenkurs von 14,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,71 Prozent.

Die Historie der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) reicht in das Jahr 1885 zurück. Das Unternehmen schlägt Im- und Exportcontainer zwischen den Verkehrsträgern Großschiff, Zubringerschiff, Bahn und Lkw um. Insgesamt gibt es die vier Segmente Container, Intermodal, Logistik und Immobilien. Die Börseneinführung erfolgte am 2. November 2007. Größter Aktionär ist die Freie und Hansestadt Hamburg mit 68 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de