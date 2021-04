Hiab und FSP schließen Vereinbarung zur Übergabe von Oberflächenbehandlungs-Ressourcen in Polen

Hiab, ein Unternehmen von Cargotec, und die Firma FSP Finnish Steel Painting Ltd. haben eine Vereinbarung über die Oberflächenbehandlung im Hiab-Mehrfachmontagewerk im polnischen Stargard ab April 2021 getroffen. Im Rahmen der Partnerschaft wird FSP Hiab Polen die Dienstleistungen der Oberflächenbehandlung und das Know-how in den Entwicklungstechniken zur Verfügung stellen.

Hiab, part of Cargotec, and FSP Finnish Steel Painting Ltd have reached an agreement about the surface treatment operations in Hiab’s Stargard multi-assembly unit in Poland. (Photo: Business Wire)

Die Abteilung Oberflächenbehandlung im Hiab-Multimontagewerk Stargard und die dort tätigen Fachkräfte werden zu den derzeitigen Beschäftigungsbedingungen von FSP übernommen. Zweck der Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit zwischen Hiab und FSP zu intensivieren, damit sich die Vertragspartner auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und ihre Geschäftsentwicklung verbessern können.

Seit einigen Jahren ist FSP für die Oberflächenbehandlung der MULTILIFT-Produkte von Hiab in Finnland verantwortlich. Wir hatten eine intensive Zusammenarbeit und haben gemeinsame Investitionen mit Hiab getätigt. FSP strebt internationales Wachstum an. „Daher war die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit Hiab eine zu erwartende Konsequenz“, sagte Jarno Huttunen, Chief Executive Officer von FSP.

Die neue Partnerschaft wird gewährleisten, dass Hiab die gewünschten Prozesse und Technologien weiterhin auf dem neuesten Stand hält. Die Anlagen sind mit einer modernen und dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Produktionslinie für die Korrosionsschutzbehandlung ausgestattet, wobei auch eine Option für die E-Beschichtung besteht. Zu unserem Personalbestand in Polen gehören jetzt über hundert Fachleute. Diese Faktoren werden uns in Zukunft mehr Perspektiven bieten und unsere Resilienz erhöhen. „Dies verbessert natürlich das Serviceniveau von FSP in Polen“, so Huttunen weiter. Das Mehrfach-Montagewerk befindet sich in der polnischen Stadt Stargard.

Die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Branchengrößen schafft einen Wettbewerbsvorteil bei der Qualität der Oberflächenbehandlung und der technologischen Führungsrolle.

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation. Cargotec ermöglicht mit seinen führenden Lösungen und Dienstleistungen für den Güterumschlag einen intelligenteren Güterstrom und damit einen besseren Alltag. Hiab ist der weltweit führende Anbieter von fahrzeuggebundenen Lasthandhabungsgeräten, intelligenten Dienstleistungen sowie ausgeklügelten und vernetzten Lösungen.

FSP ist schon seit mehreren Jahren ein Geschäftspartner von Hiab. Die Aufgabe von FSP als Hiab-Expertenpartner für Oberflächenbehandlung ist das Schaffen von Mehrwert. „Wir sind überzeugt, dass FSP auch weiterhin unseren Ansprüchen an Liefertreue und Qualität gerecht werden wird“, sagte Barry McGrane, Senior Vice President of LM Loader Cranes von Hiab.

„Gemeinsam werden wir unseren Wettbewerbsvorteil in den Bereichen Qualität und Technologieführerschaft weiter ausbauen. Dabei lautet unser Ziel, die Effizienz, Innovation und Zuverlässigkeit der Oberflächenbehandlung kurz- und langfristig zu verbessern, und wir freuen uns darauf, die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen zu stärken”, so Barry McGrane weiter.

Cargotec Hiab

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von fahrzeuggebundenen Lasthandhabungsgeräten, intelligenten Dienstleistungen sowie ausgeklügelten und vernetzten Lösungen. Zu den branchenweit führenden Lasthandhabungsgeräten von Hiab gehören die HIAB-, EFFER- und ARGOS-Ladekrane, die LOGLIFT-Forstkrane und die JONSERED-Recyclingkrane, ferner die MOFFETT- und PRINCETON-Mitnehmstapler, die MULTILIFT-Absetzkipper und -Abrollkipper sowie die Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Pionier der Branche mit einer stolzen 75-jährigen Geschichte verfolgt Hiab das erklärte Ziel, der bevorzugte Partner und Lösungsanbieter für seine Kunden zu sein und die Zukunft der intelligenten Lastenhandhabung zu gestalten. Weitere Informationen unter www.hiab.com. Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation. Weitere Informationen unter www.cargotec.com

FSP Finnish Steel Painting Oy

FSP Finnish Steel Painting Oy ist eines der führenden europäischen Unternehmen für Oberflächenbehandlung. Wir beschäftigen mehr als 300 Fachleute und haben einen Umsatz von ca. 26 Millionen Euro.

Wir bieten industrielle Oberflächenbehandlung und damit verbundene Design- und Mehrwertdienste an. Unser Service deckt den Oberflächenbehandlungsprozess über den gesamten Produktlebenszyklus ab, von der Definition der Betriebsbedingungen über die Oberflächenbehandlung bis hin zu Inspektionen und Wartungsarbeiten nach der Garantiezeit.

www.fspcorp.com

