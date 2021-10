Hidden Champion? Diese unbekannte Pharma-Aktie profitiert vom COVID-Impfstoff

Als es vor anderthalb Jahren auch in Deutschland zu einem coronabedingten Lockdown kam, ahnte noch niemand, welche Auswirkungen das Coronavirus immer noch in 2021 haben würde. Aus dieser Situation allerdings haben sich auch viele Chancen ergeben. Insbesondere der Pharmabereich profitierte. Das gilt auch für dieses SDAX-Unternehmen. Wird Corona zum Glücksfall?

Kooperation mit Impfstoffhersteller

Bereits seit September 2020 kann das deutsche Pharmaunternehmen Dermapharm durch die im Rahmen einer mit dem mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech geschlossene Kooperation zur Bekämpfung des Coronavirus beitragen: Ein Teil der Herstellung, Abfüllung und Lagerung des Impfstoffs Comirnaty wird von Dermapharm an ihrem Hauptproduktionsstandort in Brehna in Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Diese anspruchsvolle Kooperation soll sich für Dermapharm auch lohnen: Im Februar 2021 verkündete der Vorstand in einer Mitteilung, dass die Zusammenarbeit „einen Umsatzbeitrag für 2021 im hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich“ bringen werde.

Bis zu 50 % Wachstum in 2021

Im laufenden Geschäftsjahr 2021 rechnet man bei Dermapharm mit einem Umsatzwachstum von 24 bis 26 %. Gleichzeitig soll das EBITDA um mindestens 45 % ansteigen: Im besten Fall kommt hier sogar ein Plus von 50 % im Vergleich zum Vorjahr heraus.

Das erste Halbjahr 2021 lief berauschend für die Münchner: Der Umsatz konnte deutlich auf jetzt 428 Mio. Euro gesteigert werden. Der Gewinn verdoppelte sich fast auf nun rund 76 Mio. Euro. Das sind richtig starke Ergebnisse!

Stärkstes der drei Geschäftssegmente von Dermapharm ist sowohl auf den Umsatz als auf das EBITDA bezogen das Geschäft mit Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die Bereiche Pflanzliche Extrakte und der Parallelimport spielen keine ganz so große Rolle.

Zielführende Übernahme im letzten Jahr

Zu den größten Stärken von Dermapharm zählt aktuell sicherlich die Zusammenarbeit mit BioNTech und Pfizer bei der Impfstoffproduktion. Es ist noch kein Ende der Impfkampagne in Sicht, der Bedarf an neuem Impfstoff ist nach wie vor hoch.

Des Weiteren stieß Dermapharm durch eine erfolgreiche Akquisition in 2020 eines Unternehmens im Bereich der Immuntherapie, also der Behandlung von Allergien, weiter in diesen spezialisierten, stark wachsenden Markt vor.

Trotz dieser guten Aussichten sind auch die Risiken zu berücksichtigen: Hier sieht man bei Dermapharm insbesondere das Eintreten eines neuen Wettbewerbers in den Markt als ein kritisches Ereignis. Durch aggressiven Preiskampf oder stark ausgebaute Produktionskapazitäten könnte das Marktumfeld nachhaltig erschüttert werden.

Das Gleiche gilt für die vielfältigen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften, die in der Pharmabranche gelten. Die Sicherheit der Patienten ist stets sicherzustellen. Sollten umfassende, kostenintensive Reformen im Gesundheitssektor durchgeführt werden, könnte das schwerwiegende Folgen für Dermapharm haben. Hiervon wären Mitstreiter auf dem Markt aber natürlich ebenso betroffen.

Insgesamt schätzt der Vorstand keine der Risiken als hoch ein: Die positiven Aussichten überwiegen die Risiken deutlich - einer ertragreichen Zukunft von Dermapharm steht nichts im Wege.

Ist die Dermapharm-Aktie einen Kauf wert?

Derzeit ist die Dermapharm-Aktie im SDAX gelistet (Stand: 30.09.2021, gilt auch für alle weiteren Angaben). Insgesamt konnte sie im Verlauf der letzten drei Jahre rund 195 % zulegen. Das KGV bescheinigt der Dermapharm-Aktie eine aktuell hohe Bewertung: Es liegt bei 52,5, einem historisch sehr hohen Wert.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 wurde um zehn Prozent auf 0,88 Euro angehoben. Damit liegt die Dividendenrendite gerade einmal bei 1,06 %.

Es gibt im Pharma- und Gesundheitsbereich viele große Unternehmen, Dermapharm ist hier eher einer der kleineren Player. Umso bemerkenswerter sind die starken Zahlen und die guten Aussichten. Wer nach einem soliden Unternehmen aus der zweiten Reihe sucht, für den ist die Dermapharm-Aktie auf jeden Fall einen Blick wert.

