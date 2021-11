Hier kommt sie, Investoren! Eine der womöglich besten Dividendenaktien der Welt!

Wer sein Geld in Dividendenaktien investiert, der verfolgt in der Regel ja eine ganz bestimmte Anlagestrategie. Meistens ist es das Ziel, sich mit diesen Titeln einen zusätzlichen passiven Geldstrom zu schaffen. Und ich denke, dass hier jeder Anleger so seine speziellen Anforderungen an die entsprechenden Dividendenwerte stellt. Denn den meisten wird es sicherlich nicht ausreichen, dass sie einfach nur eine Gewinnbeteiligung erhalten.

Viele achten zum Beispiel darauf, ob die Dividende auch konstant gezahlt wurde. Oder ob es über die Jahre regelmäßige Steigerungen der Ausschüttung gab und wie lange diese schon zu beobachten sind. Denn all dies kann einem Aufschluss darüber geben, ob es sich hier eher um einen guten oder schlechten Dividendenzahler handelt. Und es gibt hier durchaus einige Firmen, bei denen sich in puncto Gewinnausschüttung Erstaunliches zutage fördern lässt.

Ein sehr bekannter Wert, den ich persönlich in Sachen Dividende als einen wahren Champion sehen würde, ist die Aktie der amerikanischen Fast-Food-Kette McDonald’s. Auf den ersten Blick erscheinen die aktuellen Daten zu der Aktie recht unscheinbar. Doch wenn man sich die Dividendenhistorie des Unternehmens einmal genauer anschaut, dann könnte es nur ein kleiner Schritt sein, bis man die Papiere von McDonald’s als eine der womöglich besten Dividendenaktien der Welt ansieht.

Erstklassige Leistung in Sachen Dividende

McDonald’s verwöhnt seine Aktionäre schon sehr lange mit einer Gewinnausschüttung. Denn bereits im Jahr 1976 erfolgte die erste Dividendenzahlung an die Investoren. Und hier finden wir auch gleich eine Besonderheit. Der Fast-Food-Riese gehört nämlich zu den Unternehmen, die ihre Dividende von Beginn der ersten Zahlung an bis heute jedes Jahr ausnahmslos angehoben haben. Da dieser Zeitraum bei McDonald’s jetzt schon 45 Jahre beträgt, zählt der Konzern ganz zu Recht zu den sogenannten Aristokraten.

Aber nicht nur der lange Zeitraum, auch die Geschwindigkeit, mit welcher die Ausschüttung angehoben wurde, ist atemberaubend. Denn während die Investoren vor 20 Jahren noch eine Jahresdividende von 0,225 US-Dollar je Aktie erhielten, werden es in diesem Jahr mit 5,25 US-Dollar stolze 2.233 % mehr sein. Und dies entspricht für diesen Zeitraum immerhin einer durchschnittlichen Anhebung von 17,06 % pro Jahr.

Und man kann noch mehr herausfinden. Nämlich, dass ein Anleger, der sich die McDonald’s-Aktie vor 20 Jahren für 26,79 US-Dollar (02.11.2001) ins Depot gelegt hat, bis heute mit einer Dividendenzahlung von insgesamt 53,03 US-Dollar je Aktie fast doppelt so viel Gewinnausschüttung erhalten hätte, wie er damals selbst für die Aktie bezahlt hat. Ich überlasse es jetzt einmal jedem selbst, die Höhe der gesamten Dividendenzahlungen für verschiedene Anlagebeträge auszurechnen.

Wie wir sehen können, ist McDonald’s, was die Dividende angeht, wohl tatsächlich als ein außergewöhnliches Unternehmen einzustufen. Doch das ist natürlich noch nicht alles.

Blicken wir auf die Aktie

Wie wir weiter oben erfahren haben, waren die McDonald’s-Papiere vor 20 Jahren noch für einen Stückpreis von 26,79 US-Dollar zu haben. Aber ihr Kurs hat sich über die Jahre immer weiter nach oben geschraubt. Und so lässt sich beim derzeitigen Kurs von 249,24 US-Dollar (02.11.2021) von damals bis heute ein Kursanstieg von insgesamt 830 % ablesen. Man hätte also in den letzten 20 Jahren nicht nur 53,03 US-Dollar an Dividenden je Aktie erhalten, sondern mit jeder Aktie auch noch einen Kursgewinn von 222,45 US-Dollar eingefahren.

Nun weißt du also, warum ich die Aktie McDonald’s für eine der womöglich besten Dividendenaktien der Welt halte. Nicht nur, dass das Unternehmen eine lupenreine Ausschüttungshistorie vorweisen kann. Auch den Aktienkursverlauf kann man wohl durchaus als sehenswert bezeichnen. Wer noch auf der Suche nach einem interessanten Dividendenwert für sein Portfolio ist, der könnte mit der McDonald’s-Aktie also gerade fündig geworden sein.

Andre Kulpa besitzt Aktien von McDonald’s. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

