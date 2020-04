Hier sind 2 Top-Aktien mit super Dividende für dich!

Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus sind zwar immer noch nicht absehbar. Dennoch erholt sich der DAX von den massiven Kursverlusten des letzten Monats und erfreut Anleger mit steigenden Kursen, so weit das Auge reicht.

Doch weil die langfristigen Folgen noch keineswegs absehbar sind, ist es wichtig, auf die richtigen Kandidaten zu setzen. Unternehmen, die eine gute, verlässliche Dividende zahlen, sind da eine gute Wahl. Hier sind zwei Kandidaten für dein Depot.

Die Allianz ist einer der Top-Kandidaten, wenn es um Dividenden geht. Für das abgelaufene Jahr wird eine Ausschüttung in Höhe von 9,60 Euro je Aktie vorgeschlagen. Der Kurs hat sich zwar von der brutalen Talfahrt im März wieder deutlich erholt. Doch mit aktuell 164,7 Euro je Aktie (Stand: 17.04.2020) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch unter 9. Würde das Unternehmen nun also den gesamten Gewinn ausschütten, hättest du deinen Einsatz nach weniger als neun Jahren zurück und würdest immer noch denselben Anteil am Unternehmen besitzen!

Nun zahlen vernünftige Unternehmen nicht den kompletten Gewinn aus, da sie noch Kapital zum Wachsen brauchen und dadurch das Kapital im Unternehmen besser angelegt ist. Doch auch die tatsächliche Auszahlung ist beachtenswert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird eine Dividende von 9,80 Euro je Aktie vorgeschlagen. Damit liegt die Rendite bei 5,9 %!

Sieht man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, deutet alles darauf hin, dass die Dividende auch in den nächsten Jahren weiter erhöht werden könnte. Das nächste Jahr wird allerdings voraussichtlich nicht dazugehören, da der Gewinn aufgrund der Coronakrise erst mal niedriger ausfallen dürfte als im Vorjahr. Daher ist nicht mit einer Erhöhung zu rechnen.

Münchener Rück: 5 %

Ähnliches gilt für die Münchener Rück. Sie ist traditionell einer der größten Dividendenzahler im DAX. Gerade vor wenigen Wochen haben die Münchener die Dividende weiter erhöht. In diesem Jahr werden Ende April 9,80 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Der enorme Verkaufsdruck an den Märkten hat dafür gesorgt, dass der Kurs zeitweise um fast 50 % gefallen ist. Genau wie die Allianz hat sich der Kurs auch hier schon wieder deutlich erholt, sodass eine Aktie inzwischen wieder fast 200 Euro kostet. Doch auch das sind noch etwa 30 % weniger als das erst Mitte Februar erreichte Hoch von 284 Euro.

Aber auch bei aktuell 196,7 Euro (Stand 17.04.2020) bringt dir die Aktie nach aktuellem Stand eine Dividendenrendite von 5 %. Nicht schlecht in Zeiten von Zinsen nahe null.

Auch wenn die Krise nicht spurlos an der Münchener Rück vorübergehen wird, ist nicht mit riesigen Kosten aus der aktuellen Situation zu rechnen. Lediglich die Absage einiger Großveranstaltungen wie der Olympischen Spiele wird viel Geld kosten, aber den Konzern in keinster Weise überfordern.

Beide Konzerne haben in den letzten Jahren stetig die Dividende erhöht, was aus meiner Sicht ein gutes Zeichen für die kommenden Jahre ist. Sicherlich wird es das eine oder andere Jahr geben, in dem die Auszahlung nur konstant gehalten wird, aber eine Kürzung oder sogar den kompletten Ausfall halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Gerade die Münchener Rück hat in dieser Hinsicht eine glänzende Bilanz vorzuweisen. An die letzte Dividendenkürzung kann sich wahrscheinlich keiner mehr erinnern, denn sie liegt inzwischen 50 Jahre zurück. Das bedeutet, dass selbst in der Finanzkrise keine Notwendigkeit bestand, die Dividende zu korrigieren!

