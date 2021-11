Hilfsorganisation - Bis zu 5000 Afghanen fliehen täglich in den Iran

Kabul/New York (Reuters) - Seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im August fliehen einer Hilfsorganisation zufolge täglich 4000 bis 5000 Menschen in den benachbarten Iran.

Im Winter sei mit Hunderttausenden Flüchtlingen zu rechnen, teilte der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) am Mittwoch mit. Bislang seien bis zu 300.000 Afghanen über die Grenze gekommen. Die internationale Gemeinschaft müsse dem Iran, der selbst mit einer schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, hier mehr helfen. "Man kann nicht erwarten, dass der Iran so viele Afghanen aufnimmt, wenn die internationale Gemeinschaft so wenig Unterstützung leistet", sagte NRC-Generalsekretär Jan Egeland. Die Hilfe müsse sofort aufgestockt werden, sowohl in Afghanistan als auch in den Nachbarländern wie dem Iran, noch ehe der Winter beginne.

Die Machtübernahme der Taliban und der Abzug der letzten US-Truppen aus Afghanistan löste eine Massenflucht aus insbesondere von Menschen, die mit der vom Westen unterstützten Ex-Regierung in Verbindung standen. Das abrupte Ende der internationalen Unterstützung und das Einfrieren der Guthaben der afghanischen Zentralbank im Ausland haben das Land zudem an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gebracht und Sorgen vor einer neuen Flüchtlingskrise ähnlich wie 2015 im syrischen Bürgerkrieg geschürt. Der Iran und Pakistan beherbergen insgesamt etwa 90 Prozent der fünf Millionen Afghanen, die sich ins Ausland abgesetzt haben. Zudem stehen nach UN-Angaben 22,8 Millionen Menschen - und damit mehr als die Hälfte der 39 Millionen Einwohner Afghanistans - am Rande einer Hungersnot; vor zwei Monaten waren es noch 14 Millionen.

Zur Unterstützung der Menschen in Afghanistan haben die Vereinten Nationen (UN) im vergangenen Monat unter Umgehung der neuen Taliban-Regierung fast acht Millionen Dollar an Gehältern für rund 23.500 Beschäftigten des Gesundheitswesens in ganz Afghanistan gezahlt. Dazu taten sich die UN-Entwicklungsorganisation UNDP und die Hilfsorganisation Global Fund zusammen, um ein zuvor von der Weltbank finanziertes Programm wiederzubeleben, das nach der Taliban-Machtübernahme eingestellt worden war. "Wir waren nicht nur mit einem kollabierenden Gesundheitssystem konfrontiert, sondern auch mit einem kollabierenden Finanzsystem", sagte die UNDP-Regionaldirektorin für die Asien-Pazifik-Region, Kanni Wignaraja, zu Reuters und sprach dabei von einem Testlauf. Die Auszahlung der Gehälter habe auch dazu beigetragen, dass einige Banken wieder geöffnet worden seien und die lokale Wirtschaftstätigkeit wieder in Gang komme.

Globale Fonds stellte insgesamt 15 Millionen Dollar zur Verfügung, von denen knapp acht Millionen für Gehälter und ein Großteil des Rests für die medizinische Grundausrüstung, Arzneimittel und Vorräte verwendet wurde. Das Programm soll für die nächsten drei Monate von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem UN-Kinderhilfswerk Unicef fortgeführt und womöglich später wieder von der Weltbank übernommen werden. "Ohne dieses Programm würden alle afghanischen Ärzte, Krankenschwestern und Techniker über die Grenzen fliehen", fügte Wignaraja hinzu.