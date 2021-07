Hill-Rom Holdings kündigt Dividende für das vierte Quartal an

Die amerikanische Hill-Rom Holdings Inc. (ISIN: US4314751029, NYSE: HRC) zahlt am 30. September 2021 eine Dividende von 24 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal an ihre Aktionäre. Record date ist der 17. September 2021.

Insgesamt schüttet der Konzern aus Batesville, im US-Bundesstaat Indiana, auf das Jahr hochgerechnet 0,96 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 117,07 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,82 Prozent. Im März 2021 wurde die Dividende um 9 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Hill-Rom ist am 23. Oktober 1929 von William A. Hillenbrand gegründet worden und ist ein Hersteller von Krankenhausbetten, Möbel und Zubehör für das Gesundheitswesen. Hill-Rom erwirtschaftete im zweiten Quartal (31. März 2021) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz in Höhe von 762 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 723,2 Mio. US-Dollar), wie am 30. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 87,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 46,9 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 19,50 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,87 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de