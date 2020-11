Hill-Rom meldet Dividende

Die amerikanische Hill-Rom Holdings Inc. (ISIN: US4314751029, NYSE: HRC) zahlt eine Quartalsdividende von 22 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 31. Dezember 2020 (Record date: 16. Dezember 2020).

Insgesamt schüttet der Konzern aus Batesville, im US-Bundesstaat Indiana, auf das Jahr hochgerechnet 0,88 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 87,58 US-Dollar (Stand: 4. November 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,00 Prozent. Hill-Rom ist am 23. Oktober 1929 von William A. Hillenbrand gegründet worden und ist ein Hersteller von Krankenhausbetten, Möbel und Zubehör für das Gesundheitswesen. Hill-Rom erwirtschaftete im dritten Quartal (30. Juni 2020) des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz in Höhe von 767,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 726,8 Mio. US-Dollar), wie am 31. Juli berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 93,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 32,6 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das vierte Quartal werden am 6. November präsentiert. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 22,86 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. November 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de