Hilton stellt angesichts einer erwarteten steigenden Nachfrage im Jahr 2021 die Hilton EventReady Hybrid Solutions für Konferenzen und Events vor

Globale Programmeinführung mit hybridfähigen Hotels im gesamten Hilton Portfolio

Während wir ein von Unwägbarkeiten geprägtes Jahr hinter uns lassen, scheint eine Geschäftsrealität deutlich zu werden: Hybridkonferenzen und -Events werden in naher Zukunft entscheidend sein. Um dieser drastischen Veränderung in der Art und Weise, wie Konferenzen und Feierlichkeiten stattfinden, gerecht zu werden, stellt Hilton eine Serie von Hilton EventReady Hybrid Solutions vor.Die neue Angebotspalette, die kontinuierlich weiterentwickelt wird, führt Veranstaltungsplaner zu hybridfähigen Hilton Hotels und stellt ihnen zudem Planungsressourcen bereit – darunter ein erweitertes Hilton EventReady Playbook und flexible Kundenangebote.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210110005062/de/

To address the dramatic shift in how people meet and celebrate, Hilton is introducing a set of Hilton EventReady Hybrid Solutions. (Photo: Business Wire)

Mit jeder Konferenz- und Event-Erfahrung, die von engagierten Teammitgliedern als Teil der Hilton EventReady Hybrid Solutions durchgeführt wird, erhalten teilnehmende Hotels Zugang zu umfassenden Schulungsressourcen, mit denen das zuständige Team seine Kenntnisse über Hybridveranstaltungen ausbauen und vertiefen kann.

„Hilton ist seit mehr als 100 Jahren führend in der Konferenz- und Veranstaltungsbranche, da das Unternehmen Kundenwünsche berücksichtigt und schnell und innovativ darauf reagiert“, so Martin Rinck, Executive Vice President und Chief Brand Officer, Hilton. „Die Hilton EventReady Hybrid Solutions sind das Ergebnis unseres kontinuierlichen Engagements für Spitzenleistungen – vom Zugriff auf die Ressourcen unseres globalen Portfolios bis hin zur Einführung einer Reihe ausgedehnter Planungshilfen für Veranstaltungen und Schulungen für Teammitglieder, um so ein optimales Veranstaltungserlebnis sicherzustellen.“

Die Hilton EventReady Hybrid Solutions werden ab diesem Monat global eingeführt. Zusätzlich wird das erweiterte Hybrid Events-Kapitel des Hilton EventReady Playbooks – das detaillierte Fallstudien, Profi-Tipps, ein Glossar mit Begriffen aus dem Bereich Hybrid-Events und vieles mehr enthält – in diesem Monat auch in englischer Sprache und für Kunden verfügbar sein, die mit einem beliebigen Hotel innerhalb des globalen Hilton Portfolios arbeiten.

Das Portfolio hybridfähiger Hotels rückt die Grundanforderungen in den Vordergrund, die Kunden als Ausrichter einer kleinen Hybridveranstaltung erwarten können, zum Beispiel:



IT-Bereitschaft: Jedes Hotel wurde auf die verfügbare IT-Bandbreite und Infrastruktur geprüft, um die Anforderungen kleiner Hybridveranstaltungen zu erfüllen. Die als „hybridfähig“ eingestuften Hotels müssen eine Mindestmenge zusätzlicher und verfügbarer Bandbreite aufweisen, die über die durchschnittliche Auslastung des Hotels hinausgeht. Damit wird nahtlose Kommunikation und Konnektivität sichergestellt, um das Hybriderlebnis innerhalb des Hotels zu optimieren und gleichzeitig den virtuell Teilnehmenden problemlos Zugang zu der Veranstaltung zu verschaffen.



Jedes Hotel wurde auf die verfügbare IT-Bandbreite und Infrastruktur geprüft, um die Anforderungen kleiner Hybridveranstaltungen zu erfüllen. Die als „hybridfähig“ eingestuften Hotels müssen eine Mindestmenge zusätzlicher und verfügbarer Bandbreite aufweisen, die über die durchschnittliche Auslastung des Hotels hinausgeht. Damit wird nahtlose Kommunikation und Konnektivität sichergestellt, um das Hybriderlebnis innerhalb des Hotels zu optimieren und gleichzeitig den virtuell Teilnehmenden problemlos Zugang zu der Veranstaltung zu verschaffen.

Angebot von mehreren Tagungsorten und Express-Vereinbarungen: Diese Vorteile versetzen Kunden in die Lage, den Präsenzanteil der Besucher ihrer Veranstaltung in mehreren hybridfähigen Hilton-Häusern unterzubringen und damit eine nahtlosere Vertragserfahrung zu schaffen.



Diese Vorteile versetzen Kunden in die Lage, den Präsenzanteil der Besucher ihrer Veranstaltung in mehreren hybridfähigen Hilton-Häusern unterzubringen und damit eine nahtlosere Vertragserfahrung zu schaffen.

Erweitertes Playbook: Während das EventReady Playbook zwar für Kunden in der ganzen Welt zur Verfügung steht, erhalten diejenigen, die eingehende Informationen zur Planung und Ausführung kleiner Hybridveranstaltungen suchen, zusätzlich Zugang zu einem erweiterten Kapitel zu Hybrid-Events, das im Einklang mit Kundenanforderungen kontinuierlich erweitert wird.



Als Teil der Hilton EventReady Hybrid Solutions bietet Encore (ehemals PSAV) verschiedene Pakete mit Veranstaltungstechnik an, die für kleine Hybrid-Events in den teilnehmenden Hotels entwickelt wurden. Hinzu kommen die Presentation Stages™, eine produktionsfertige Event-Lösung, die mit maßgeblicher Übertragungs- und Bühnentechnik ausgestattet ist und dazu beiträgt, das Event-Messaging und das Engagement zu erhöhen. Presentation Stages bieten einen sauberen und sicher vorbereiteten Ort zum Produzieren, Aufnehmen und/oder Übertragen eines hochwertigen Online-Events, der die Produktionsmöglichkeiten zu Hause oder im Büro deutlich übertrifft. Die mit Veranstaltungstechnik ausgestatteten Hilton-Häuser bieten Platz für zwei bis sechs Redner und bis zu 50 Besucher vor Ort.

Presentation Stages können derzeit an folgenden Standorten gebucht werden: Conrad Fort Lauderdale Beach, Hilton Atlanta, Hilton Anatole, Hilton Denver und The Beverly Hilton. Etliche weitere werden bis zum Jahresende in Cleveland, Minneapolis, New York, Washington, D.C. und in der EMEA-Region hinzukommen.

Weitere Informationen über Hilton EventReady Hybrid Solutions, einschließlich einer Liste der hybridfähigen Hotels erhalten Sie unter meetings.hilton.com/eventready.

Über Hilton

Hilton (NYSE:HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 18 erstklassigen Marken, die mehr als 6.300 Hotels mit mehr als einer Million Zimmern in 118 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und hat in seiner 100-jährigen Geschichte über 3 Milliarden Gäste beherbergt. 2020 hat sich Hilton einen Platz auf der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt verdient und wurde 2019 in den Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes als globaler Branchenführer genannt. 2020 wurde Hilton CleanStay vorgestellt, mit dem weltweit ein branchenführender Standard für Sauberkeit und Desinfektion in Hotels eingeführt wurde. Dank des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors können die mehr als 110 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die mit Geld nicht zu kaufen sind. Mitglieder können darüber hinaus Sofortvorteile genießen, darunter der digitale Check-In mit Zimmerauswahl, Digital Key und Connected Rooms. Besuchen Sie newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210110005062/de/

Colleen Hart

Director, Global Enterprise Communications

Colleen.Hart@Hilton.com