Hilton zahlt Dividende aus

Die Hotelkette Hilton Worldwide Holdings Inc. (ISIN: US43300A2033, NYSE: HLT) wird am heutigen Freitag eine Quartalsdividende von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record day war der 8. November 2019.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 0,60 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 111,94 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 0,54 Prozent auf (Stand: 26. Dezember 2019). Im September 2015 zahlte Hilton seine erste Quartalsdividende aus (0,07 US-Dollar).

Mit seinen insgesamt 17 Marken betreibt der Konzern weltweit fast 6.000 Hotels. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) von 605 Mio. US-Dollar, ein Plus von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie am 23. Oktober berichtet wurde. Der Umsatz betrug 2,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,3 Mrd. US-Dollar).

Die aktuelle Marktkapitalisierung an der Wall Street liegt bei 31,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Dezember 2019). Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street auf der derzeitigen Kursbasis mit 55,91 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de