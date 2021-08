Hisbollah schießt erneut Raketen aus Libanon auf Israel ab

Tel Aviv/Beirut (Reuters) - Die Feindseligkeiten zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel nehmen zu.

Die Hisbollah feuerte am Freitag nach eigenen Angaben Dutzende von Raketen in Richtung eines unbesiedelten Gebiets ab, das sich nahe israelischer Stellungen befindet. Israels Militär entgegnete: "Wir greifen derzeit die Raketenabschuss-Positionen im Libanon an." Es sprach von mindestens zehn Raketen, die größtenteils vom heimischen Abwehrsystem Iron Dome abgefangen worden seien. Es gebe keine Berichte über Schäden oder Opfer.

Die Hisbollah bezeichnete ihre Attacken als Antwort auf israelische Luftangriffe am Donnerstag, die freies Gelände im Süden des Libanon getroffen hätten. Israel wiederum nannte seine Angriffe Vergeltungsschläge nach früheren Raketenabschüssen aus dem Libanon am Mittwoch.

Die Feindseligkeiten gefährden eine Ruheperiode zwischen beiden Seiten, die seit 2006 andauerte. Damals hatten sich Israel und die Hisbollah einen einmonatigen Krieg geliefert. Zudem zeigen sich verschärfte Spannungen zwischen Israel und dem Iran. Der Führung in Teheran wurden zuletzt Angriffe auf Tanker vorgeworden. Der Iran weist dies zurück.