Hitliste: Die besten globalen Aktienfonds der vergangenen fünf Jahre

Die besten Fonds

An der Spitze rangiert der Morgan StanleyGlobal Opportunity, bei dem Kristian Heugh in wachstumsstarke Aktien aus den Industrie- und Schwellenländern investiert. Zu seinen größten Einzelwerten zählen beispielweise Amazon, Mastercard und Tal Education. Dahinter folgen weitere Fonds, die die Faktoren Wachstum und Qualität kombinieren. Dies gilt etwa für den Threadneedle Global Focus, den Dave Dudding managt. Den Briten kürten Börse Online, €uro sowie €uro am Sonntag Anfang 2020 zum „Fondsmanager des Jahres“.

Fazit: Quality-Growth-Fonds waren zuletzt nicht zu schlagen. Ihre Aussichten bleiben weiterhin gut, sofern das strukturelle Wachstum der Titel anhält und ihre Bewertungen nicht aus dem Ruder laufen.

Die besten FondsDie besten Fonds

Die schlechtesten Fonds

Zu den schlechtesten globalen Aktienfonds der vergangenen fünf Jahre zählen fast ausschließlich Value-Fonds. Allein der Lingohr-Systematic-Invest verlor in dieser Zeit rund 30 Prozent, der MMT Global Value sogar rund 40 Prozent. Im Vergleich zu Quality-Growth-Fonds fielen Value-Fonds sowohl in Hausse- als auch in Baisse-Phasen zurück.

Fazit: Value-Fonds haben ein verlorenes Jahrzehnt hinter sich und bislang deutet sich keine Besserung an. Sollten zyklische Branchen jedoch überraschend anziehen, könnten Value-Fonds ein Comeback feiern.

Die schlechtesten FondsDie schlechtesten Fonds

Populäre Fonds

Der DWS Vermögensbildungsfonds und der DWS Akkumula zählen zu den globalen Flaggschiffen der DWS-Gruppe und haben sich in den vergangenen fünf Jahren etwa besser als der iShares Core MSCI World entwickelt, auch weil Fondsmanager Andre Köttner verstärkt in Quality-Growth-Aktien investierte. Der UniGlobal und der Pictet-Global MegatrendSelection haben ihre globale Messlatte dagegen knapp verfehlt. Deutlich schlechter lief es für den Carmignac Investissement sowie den Templeton Growth (Euro), wobei dieser nicht ganz so stark einbüßte wie die schlechtesten Value-Fonds.

Fazit: Die beiden DWS-Flaggschiffe haben unter der Ägide von Andre Köttner wieder in die Spur gefunden, der seit dem Frühjahr 2013 für beide Fonds verantwortlich ist.

Populäre FondsPopuläre Fonds

Populäre ETFs

Nur vier aktiv gemanagte Fonds konnten den iShares MSCI Momentum Factor ETF seit Mai 2015 übertreffen. Kaum schlechter entwickelte sich der iShares DJ Global Titans 50 ETF. Beide ETFs profitierten davon, dass sie IT-Werte hoch gewichten. Interessant ist auch bei iShares, dass der Quality- und Minimum-Volatility-ETF den Core MSCI World ETF übertreffen konnten. Der Value-ETF geriet dagegen auch ins Hintertreffen, büßte aber nicht so stark ein wie aktiv gemanagte Value-Produkte.

Fazit: Faktor-ETFs mausern sich zu einer ernsthaften Konkurrenz für aktiv gemanagte Fonds. Allerdings müssen Anleger und Berater auf den richtigen Faktor zur richtigen Zeit setzen.

Populäre ETFsPopuläre ETFs

powered by