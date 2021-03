Hitzige Impfdebatte angesichts steigender Corona-Zahlen

Berlin (Reuters) - In Deutschland verschärft sich angesichts wieder stärker steigender Corona-Neuinfektionen die Debatte über das Impftempo.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wies am Donnerstag Kritik von Ärztevertretern und Ethikrat an der nur schrittweisen Einbeziehung der Hausärzte im April zurück. "Die Impfzentren haben den größten Durchsatz, dort geht es am schnellsten", sagte der CDU-Politiker im ZDF. Zudem droht ein Gerichtsurteil im Saarland zum Einzelhandel die schrittweise Öffnungsstrategie zumindest in diesem Land zu kippen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 14.356 neue Positiv-Tests. Das sind 2444 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag deutlich von 65,4 auf 69,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Den neuen Angaben zufolge starben 321 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der registrierten Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern stieg wieder leicht auf 2749.

Der Anstieg der Infektionszahlen verstärkt nach Angaben aus Regierungskreisen die Sorge, dass die Ausbreitung der Virus-Mutationen eine dritte Pandemie-Welle auslösen könnte, die dann wieder zu möglichen weiteren Schließungen führt. Deutschland stehe am Anfang einer dritten Welle, hatte RKI-Präsident Lothar Wieler schon am Mittwoch gewarnt. Zusätzliche Bedenken löste ein Urteil des Oberverwaltungsgericht im Saarland aus, das am Mittwoch die Beschränkungen für den Einzelhandel außer Kraft setzte. Statt der Vorschrift zur Terminvergabe für einzelne Kunden soll jetzt gelten, dass sich in den Geschäften ein Kunde je 15 Quadratmetern aufhalten kann.

Um zumindest die Übertragung von Virus-Varianten aus Nachbarländern zu verringern, wollen Bayern, Sachsen und das Saarland nun verstärkt die Bevölkerung in den Grenzregionen "durchimpfen". Kretschmer kündigte an, dass die Landesregierung von der EU für das grenznahe Vogtland zusätzliche Impfdosen erhalten werde. "Wir brauchen eine Brandmauer." In Tschechien hat sich die Virus-Mutante B117 sehr stark ausgebreitet und die Inzidenz nach oben getrieben. Im französischen Grenzgebiet Moselle wiederum breitet sich die in Südafrika festgestellte, aggressivere Mutation aus. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans begrüßte deshalb die zusätzliche Lieferung von BioNTech-Impfdosen durch die EU-Kommission. Zahlen würden mit der Bundesregierung besprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte von 100.000 zusätzliche Dosen für das bayerische Grenzgebiet gesprochen.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten sollen nach Informationen aus Bund-Länder-Kreisen wohl Anfang kommender Woche endgültig über die Einbeziehung der Hausärzte entscheiden. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich am Mittwoch nur darauf verständigen können, dass die Impfzentren auch im April weiterhin mindestens 2,25 Millionen Impfdosen pro Woche erhalten sollen. Damit ist aber unklar, wie viele Impfdosen für die nun ab Anfang April geplante Einbeziehung der Hausärzte zur Verfügung stehen. Ärztevertreter hatten kritisiert, dass die Hausärzte nicht schon Anfang April mit großen Mengen an Impfdosen versorgt werden. "Ich bin ein ganz großer Befürworter, dass man (die Impfdosen) in die niedergelassenen Praxen bringt – so schnell wie möglich", sagte auch die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx, den Sendern RTL und ntv.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte im ZDF, er rechne nun erst mit einer Einbeziehung der Hausärzte im Mai. Die Bundesregierung hatte ihrerseits vor zu hohen Erwartungen an die Impfungen bereits im April gewarnt. Die von den Herstellern gelieferten Mengen würden zwar auch schon im April deutlich steigen, aber erst im Mai und Juni sehr hohe Volumina erreichen.