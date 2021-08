Hivecell und Sunlight entwickeln gemeinsam die branchenweit erste Edge-Computing-Lösung für beliebige Anwendungen

Die beiden Unternehmen wollen Cloud-native und Legacy-Anwendungen mit einem schlüsselfertigen „As-a-Service“-Modell zum Edge bringen

Hivecell, Anbieter von „Edge-as-a-Service“, und Sunlight, das Edge-Infrastruktur-Unternehmen, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Unternehmen eine schlüsselfertige „as-a-Service“-Lösung zu bieten, mit der sie beliebige Cloud-native und Legacy-Anwendungen zum Netzwerkrand verlagern können. Das „Edge-as-a-Service“-Angebot ist das erste seiner Art.

Hivecell liefert die geeignete Hardware, integriert sie, ermöglicht die Bereitstellung von Geschäftsanwendungen auf Tastendruck und bietet eine einheitliche Verwaltung und Überwachung aller Standorte. Da sowohl die Hivecell-Plattform als auch der hyperkonvergente Infrastruktur-Stack (HCI) von Sunlight von Grund auf für Edge-Umgebungen entwickelt wurden, können Anwendungen jetzt mit den branchenweit niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO) am Netzwerkrand ausgeführt werden. Erreicht wird dies durch eine Kombination aus speziell entwickelter Hardware, ressourceneffizienter Software und zentralisierten Edge-Management-Tools, was zu Einsparungen bezüglich Platz, Strom und Kühlung sowie zu enormen Einsparungen bei der Verwaltung führt.

„Die Zahl der Anwendungen, die in Edge-Umgebungen laufen, wird sich in den nächsten fünf Jahren mindestens vervierfachen, und wir freuen uns, an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen“, so Jeffrey Ricker, CEO und Mitbegründer von Hivecell. „Durch die Integration der Sunlight-Software in die Hivecell-Plattform haben wir die größten Probleme unserer Kunden beseitigt: Hardware- und Anwendungsbereitstellung, Implementierung, Management und Überwachung.“

Der neue Service ermöglicht es Unternehmen, mit einem einfachen Abonnementmodell Anwendungen am „Rand“ des Netzwerks einzuführen. Gemeinsam werden Hivecell und Sunlight eine komplette End-to-End-Lösung anbieten. Dazu konfigurieren sie die passende Hivecell-Hardware mit der Sunlight-Software vor, liefern die Systeme an alle Kundenstandorte, integrieren sie in die Unternehmensinfrastruktur und ermöglichen es den Kunden, die benötigten Anwendungen per Knopfdruck bereitzustellen. Dieses Konzept kann von jedem beliebigen Standort aus verwaltet werden, sodass keine technischen Fachkenntnisse direkt vor Ort erforderlich sind.

„Bislang war die Bereitstellung von Anwendungen am Netzwerkrand und in großem Umfang extrem kostspielig und komplex“, erklärte Julian Chesterfield, Gründer und CEO von Sunlight. „Jetzt können Unternehmen ihre größten Herausforderungen bezüglich der Infrastruktur bewältigen und von High-Performance-Computing mit der Einfachheit, dem Komfort und der Erschwinglichkeit der besten SaaS-Modelle von heute profitieren. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Hivecell dieses neue Angebot unseren Kunden zu unterbreiten.“

Unternehmen, die erfahren möchten, wie sie Hivecell und Sunlight effektiv nutzen können, wenden sich an inquiry@hivecell.com.

Über Hivecell

Hivecell ist das Edge-as-a-Service-Unternehmen, das den Bereich des Edge Computing neu definiert, und zwar mit einfach zu implementierenden, zukunftssicheren und technologieunabhängigen Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, unbegrenzt zu skalieren und enorme Mengen an Ressourcen bei der Verwaltung und Verarbeitung von Big Data einzusparen. Die Lösungen holen die Rechenleistung aus dem Rechenzentrum heraus und platzieren sie am echten Netzwerkrand, so dass Unternehmen Tausende von Remote-Standorten effizient verwalten können, ohne ein großes IT-Team zu benötigen, und das zu 50 Prozent der Kosten für traditionelle Cloud-Anbieter. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.hivecell.com.

Über Sunlight

Sunlight macht Leistung überall möglich – von der Cloud bis zum Edge. Der HCI-Stack von Sunlight sorgt dafür, dass Anwendungen wie KI, Big Data, Analysen und Rendering im Vergleich zu herkömmlicher Virtualisierung dreimal schneller laufen. Unternehmen und MSPs nutzen Sunlight, um die Kosten für die Bereitstellung einer leistungsstarken IT um 70 % zu senken. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://sunlight.io.

