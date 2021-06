HKA stellt Linda Orton als neue Chief Marketing and Global Business Development Officer ein

HKA meldete heute, dass Linda Orton als Gesellschafterin und Chief Marketing and Global Business Development Officer in der New Yorker Niederlassung in das Unternehmen eingetreten ist.

Orton wird für die globale und regionale Geschäftsentwicklung und für strategische Marketinginitiativen von HKA verantwortlich zeichnen und direkt an Chief Executive Officer Renny Borhan berichten.

„Linda Orton ist eine sehr erfahrene internationale Marketing-Expertin mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung erfolgreicher strategischer Marketing- und Geschäftsentwicklungsinitiativen sowie bei der Führung leistungsstarker Teams“, so Borhan. „Zu ihren künftigen Aufgaben zählt es, die Kundenorientierung von HKA zu steigern, die globale Marke HKA aufzuwerten, das Serviceangebot des Unternehmens zu erweitern und dessen Umsatzzahlen zu steigern.“

Orton wechselt von Alvarez & Marsal (A&M) zu HKA. Dort war sie in den vergangenen fünf Jahren als Managing Director und Chief Marketing Officer tätig. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei A&M institutionalisierte sie die unterschiedlichen Marketing- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten in den weltweiten Niederlassungen des Unternehmens in einer Periode starken Wachstums, in der sich der Umsatz verdoppelte. Orton leitete zudem verschiedene erfolgreiche Initiativen, darunter die Einführung von Digital- und Videokampagnen, die Entwicklung und Implementierung eines globalen Pitch-Tools, die Entwicklung von Geschäftsentwicklungs- und Vertriebsschulungen sowie die Erstellung eines analytischen Rahmens und von Dashboards zur Demonstration der Investitionsrendite.

Linda Orton verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei führenden, weltweit operierenden Beratungsunternehmen. Sie leitete digitale Transformationen in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung und Kundenservice. Darüber hinaus hat sie große Veränderungen bei der Personalanwerbung und Personalbindung betreut, indem sie global operierende Markenunternehmen durch Social-Media-Inhalte, zielgruppenorientierte Werbung und die Nutzung von Daten auf ganzheitliche Weise aufgewertet hat.

„Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um bei HKA einzusteigen“, so Orton. „Die Wirtschaft öffnet sich wieder und die Investitionen in die Infrastruktur nehmen zu. Dadurch wachsen auch die Chancen für unsere Experten, Konflikte zu lösen und durch die intelligente Nutzung von Daten, Analysen und ihre hervorragenden sozialen Kompetenzen Projekte zu optimieren.

Ich freue mich darauf, künftig ein Teil der kooperativen, intelligenten und fürsorglichen Unternehmenskultur von HKA zu sein und dazu beizutragen, unseren Kunden einen noch besseren Service anzubieten und proaktiv auf ihre Bedürfnisse einzugehen.”

ÜBER HKA

HKA ist das weltweit führende Beratungsunternehmen für multidisziplinäre Experten- und Spezialdienstleistungen in den Bereichen Risikominimierung und Streitschlichtung in der Kapitalprojekt- und Infrastrukturbranche.

Wir verfügen darüber hinaus über besondere Erfahrung in der Beratung von Kunden hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Handels- und Investitionsverträgen und in Fragen der forensischen Buchprüfung. Darüber hinaus unterstützt HKA Unternehmen, die in geschäftlicher Beziehung mit der US-Bundesregierung stehen, mit Beratungsleistungen bei komplexen staatlichen Vertragsangelegenheiten.

Als vertrauenswürdige, unabhängige Berater und Experten stellen wir gerade bei Herausforderungen wie Ungewissheiten, Streitigkeiten und Überschreitungen Lösungen bereit und liefern die Erkenntnisse, mit denen die Kunden in aller Welt aus dem öffentlichen und privaten Sektor die bestmöglichen Ergebnisse erzielen können.

HKA unterhält mehr als 40 Niederlassungen in 17 Ländern und beschäftigt über 1.000 Berater, Experten und Betreuer.

Weitere Informationen über HKA finden Sie unter www.hka.com. Nehmen Sie über LinkedIn, Twitter (@HKAGlobal) und Facebook Verbindung mit uns auf.

