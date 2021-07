HKTDC Twin Jewellery Events in Hongkong eröffnet

Erste Messen nach der Pandemie, erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich

Die HKTDC Hong Kong International Jewellery Show und HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show wurden am 25. Juli im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) eröffnet und laufen bis zum 29. Juli. Die Zwillingsmessen sind die ersten beiden physischen Messen des Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) seit Beginn der Pandemie und werden erstmals in einem hybriden Format abgehalten, und zwar mit sowohl physischen als auch Online-Ausstellungen. Die Online-Messe läuft noch bis zum 5. August, um globalen Juwelieren dabei zu unterstützen, Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, während die Pandemie weiter anhält.

Die physischen Messen haben fast 440 Aussteller angezogen und sind erstmals auch für schmuckbegeisterte Publikumsbesucher geöffnet. Die Aussteller kommen aus Deutschland, Hongkong, Indien, Italien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Einige der Aussteller aus Übersee nehmen auch an der Online-Messe teil. Zusätzlich zu den lokalen Facheinkäufern hat das HKTDC seine 50 globalen Büros mobilisiert, um Einkäufer aus Übersee einzuladen, an den Messen teilzunehmen und über Videokonferenzen Geschäfte abzuschließen.

HKTDC Deputy Executive Director Benjamin Chau dazu: „Die HKTDC-Twin-Schmuckmessen bieten eine One-Stop-Marketing- und Beschaffungsplattform, um die neuesten und feinsten Schmuckstücke sowie Rohmaterialien zu präsentieren, und helfen Hongkong, seine Position als Handels- und Beschaffungszentrum für diesen wichtigen Sektor zu halten. Wir freuen uns, dass sich der Schmuckexport und der Einzelhandelsmarkt erholt haben, und wir hoffen, dass unsere Messen den Akteuren der Branche dabei helfen können, die aktuellen Herausforderungen zu meistern.“

Eine Vielzahl von Seminaren wird während der Twin-Messen abgehalten, um den Horizont der Akteure der Schmuckindustrie zu erweitern. Zu den Referenten gehören Vertreter von De Beers, Chan Tai Fook, der Gemological Association of Hong Kong und mehr. Zudem gibt es Expertengespräche, die sich speziell an schmuckbegeisterte Besucher richten. Dazu gehören ein Vertreter der Juwelierschule L'ECOLE, der über die Kunst und Wissenschaft von Rubinen spricht, Vertreter der Diamond Federation of Hong Kong sowie der Jade Manufacturers Association, die darüber diskutieren, wie man seltene Diamanten schätzt, und ein Vertreter des Gemological Institute of America (GIA), der seine Methoden zur Perlenbewertung vorstellt.

