Hochtief lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Baukonzern Hochtief (ISIN: DE0006070006) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Hochtief will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,91 Euro pro Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (3,93 Euro) ist dies eine Reduzierung um knapp 51 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 58,42 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,27 Prozent. Die Dividende entspricht einer unveränderten Ausschüttungsquote von 65 Prozent des nominalen Konzerngewinns.

Der Umsatz der im SDAX gelisteten Gesellschaft sank im letzten Geschäftsjahr um 0,6 Prozent auf 21,38 Mrd. Euro, wie bereits am 23. Februar berichtet wurde. Der operative Konzerngewinn stieg um 26,4 Prozent auf 453,7 Mio. Euro. Hochtief erzielte einen nominalen Konzerngewinn von 208 Mio. Euro (Vorjahr: 312 Mio. Euro). Im nominalen Konzerngewinn ist ein außerordentlicher Einmaleffekt von -195 Mio. Euro aus Schiedsgerichtsverfahren eines chilenischen Projekts enthalten.

Hochtief strebt für 2022 einen operativen Konzerngewinn im Bereich von 475 bis 520 Mio. Euro an, wie bei Vorlage der Jahreszahlen weiter mitgeteilt wurde. Der Baukonzern plant seine australische Tochter Cimic vollständig zu übernehmen. Der Konzern mit Sitz in Essen wurde 1873 gegründet und beschäftigt aktuell rund 33.800 Mitarbeiter:innen. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in Australien, Nordamerika und Europa.

