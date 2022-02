Hochtief will australische Tochter Cimic komplett schlucken

Düsseldorf (Reuters) - Der Essener Baukonzern Hochtief will seine australische Tochter Cimic vollständig übernehmen.

Hochtief und auch der spanische Mehrheitseigner ACS können damit ihre Konzernstruktur vereinfachen. Analysten hatten dies immer wieder gefordert. Letztlich könnte Cimic mit der Übernahme auch von der Börse verschwinden.

Das Kaufangebot an die Anteilseigner der restlichen 21,4 Prozent werde maximal 940 Millionen Euro kosten, teilte Hochtief am Mittwoch mit. Der Konzern bietet 22 australische Dollar für die Cimic-Aktien, das ist ein Aufschlag von einem Drittel auf den Schlusskurs an der Börse in Sydney am Mittwoch. Cimic-Aktien notierten dort zuletzt mit 16,49 australischen Dollar, das Jahreshoch lag im Oktober bei 22,42 australischen Dollar - Hochtief nutzt also den vergleichsweise günstigen Kurs.

Hochtief war 1981 in den australischen Markt eingestiegen. 2001 hatten die Essener dann die Mehrheit an ihrer australischen Tochter Leighton übernommen, die später in Cimic umbenannt wurde. Dann hatte Hochtief die Beteiligung an Cimic in den vergangenen Jahren nach und nach aufgestockt.