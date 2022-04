Hochtief will australische Tochter Cimic komplett schlucken

Düsseldorf (Reuters) - Der Baukonzern Hochtief will seine australische Tochter Cimic komplett übernehmen.

"Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Hochtief Australia am vergangenen Freitag, den 22. April 2022, 96,13 Prozent der Cimic Group als Ergebnis des im Februar 2022 angekündigten Übernahmeangebots erworben hat", sagte Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes bei der Hochtief-Hauptversammlung am Mittwoch laut vorab verbreitetem Redetext. Damit sei Hochtief berechtigt, alle Anteile an Cimic zwangsweise zu erwerben. Die übrigen Aktien sollen nun so schnell wie möglich gekauft werden, kündigte der Hochtief-Chef an. Der Investitionswert für Cimic werde bei insgesamt rund 940 Millionen Euro liegen.

Hochtief bietet 22 australische Dollar je Cimic-Aktie. Hochtief und auch der spanische Mehrheitseigner ACS können mit der Übernahme in Übersee ihre Konzernstruktur vereinfachen. Analysten hatten dies immer wieder angemahnt. Cimic solle seine führende Position etwa im australischen Markt ausbauen, kündigte der Hochtief-Chef an.