Höhere Ölpreise bedeuten nicht automatisch Gewinne für Anleger! - Zertifikate Aktuell vom 23.04.2020

Die Future -Kurve signalisiert höhere Ölpreise in der Zukunft. Heißt das automatisch Gewinne für die Investoren?Wie kann man denn in Öl investieren, wenn die seltene Contango -Situation eintritt? Was macht der Emittent von Derivaten am Ende einer Future-Laufzeit? Darüber spricht Antje Erhard von Der Aktionär TV mit Matthias Hüppe von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/60521NvUq►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/60531NvUS#öl # wti #brent # oil