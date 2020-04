Höheres Kurzarbeitergeld für Beschäftigte in Textilen Diensten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Beschäftigten der Textilreiniger-Branche bekommen im Fall von Kurzarbeitergeld einen Zuschlag der Arbeitgeber. Die IG Metall habe mit dem Arbeitgeberverband Intex in der Corona-Krise vereinbart, dass die Unternehmen das Kurzarbeitergeld auf mindestens 80 Prozent des Nettolohns aufstocken, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Beschäftigte in Kurzarbeit erhalten normalerweise 60 Prozent und in Haushalten mit Kindern 67 Prozent des entgangenen Nettoentgelts.

In den tarifgebunden Betrieben der Textilen Dienstleistungen arbeiten bundesweit rund 23 000 Beschäftigte. Sie reinigen unter anderem die Wäsche von Krankenhäusern, Feuerwehren und Rettungsdiensten, der Lebensmittelindustrie und des Einzelhandels.

Zudem richten die Arbeitgeber Solidartöpfe ein, so die IG Metall in Frankfurt. Davon profitierten Beschäftigte, die dieses Jahr nicht in Kurzarbeit gehen, aber derzeit unter besonderen Gesundheitsrisiken arbeiten oder wegen der Corona-Krise unter sozialen Härten leiden.

Im Gegenzug haben sich beide Parteien geeinigt, die Ende Februar vereinbarten Lohnerhöhungen zu verschieben. Die ursprünglich ab März geplanten Steigerungen um 2,5 Prozent und 2,0 Prozent ab August 2021 werden damit ein Jahr später wirksam. Der Arbeitgeberverband Intex war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen./als/DP/fba