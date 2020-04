Hofreiter fordert mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger und Kurzarbeiter

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag fordern mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger und von Kurzarbeit Betroffene in der Corona-Krise. Es sei richtig, die Wirtschaft zu unterstützen und Konzerne wie die Lufthansa zu retten, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter am Dienstag, bevor die Abgeordneten per Videokonferenz tagten. Es müsse aber auch den "Schwächsten der Schwachen" geholfen werden. Daher müssten zumindest temporär die Arbeitslosengeld-II-Sätze für Kinder und Erwachsene sowie, gestaffelt nach Einkommen, das Kurzarbeitergeld erhöht werden. "Denn wir können nicht nur die Wirtschaft retten, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass es sozial gerecht zugeht."

Schon jetzt müsse die schwarz-rote Koalition auch Sicherheit mit Blick auf ein künftiges Konjunkturpaket schaffen, forderte Hofreiter. Unsicherheit sei "Gift" für die Unternehmen und Arbeitsplätze. Dafür brauche es "deutlich mehr Mittel", als bisher bereit stünden. Das Paket zum Ankurbeln der Konjunktur müsse sich an Klimaschutz und Gemeinwohl orientieren. "Es kann nicht sein, dass jetzt jede Lobby-Organisation das durchbringt, was wie schon immer durchbringen wollte, dafür ist die Lage zu ernst."/ted/DP/fba