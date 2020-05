Hofreiter: Sorge, dass die Situation entgleitet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag haben die Länder aufgefordert, die umfassenden Lockerungen in der Corona-Krise vorsichtig umzusetzen. Er habe "Sorge, dass uns die Situation entgleitet", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter am Mittwoch. Bei der Öffnung müssten alle Beteiligten bei der Umsetzung des "sehr weiten Korridors", auf den Bund und Länder sich geeinigt hätten, "zurück zu einer verantwortlichen, umsichtigen Linie" kommen. "Wir müssen bei einem schrittweisen Vorgehen bleiben", forderte Hofreiter. Das "unkoordinierte Vorpreschen" mehrerer Ministerpräsidenten habe sein Vertrauen, dass Umsicht, Orientierung an der Wissenschaft und Solidarität die Richtschnur seien, beschädigt.

Die nächsten Schritte müssten einen besonderen Schwerpunkt darauf legen, die Situation beispielsweise von Schülern, Kindern, Familien und Frauen zu verbessern, forderte Hofreiter weiter. "Und wenn immer mehr Menschen nun wieder zurück an ihre Arbeit gehen können, muss klar sein, dass ihre Kinder auch gut betreut werden und Kitas und Grundschulen dafür gerüstet sind."