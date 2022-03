Hohe Dividenden: Bei steigenden Zinsen kein guter Ansatz?!

Hohe Dividenden zum Inflationsschutz, als Last-Minute-Ruhestand oder aus anderen vertretbaren Gründen? Zugegebenermaßen existieren einige Gründe, warum eine maximale Ausschüttungsrendite erstrebenswert sein kann. Es gibt jedoch einige Einschränkungen.

Gerade jetzt kann es ein Fehler sein, auf hohe Dividenden zu setzen. Zumindest, wenn sie zwei Merkmale nicht besitzen. Lass uns im Folgenden einmal betrachten, welche Ausgangslage sich jetzt womöglich verändert, die zu einer veränderten Investitionsthese führt.

Hohe Dividenden: Gamechanger steigende Zinsen

Vielleicht hast du es mitbekommen: In den USA ist ein Erhöhen der Leitzinsen eigentlich schon ausgemachte Sache. Genau das führt dazu, dass hohe Dividenden und vor allem stagnierende, mittelprächtige Ausschütter an Bedeutung verlieren können. Aktien müssen sich schließlich auch an Vergleichsmöglichkeiten messen lassen, das gilt insbesondere für Dividendenaktien.

Oder anders ausgedrückt: Die Attraktivität einer Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 4 oder selbst 5 % lässt nach, wenn man 1 bis 2 % auf Festgeld erhält. Umso mehr, wenn es eher ein stagnierender Ausschütter ist, der es lediglich auf 3 % Dividendenrendite bringt. Du siehst daher: Für hohe konstante Dividenden ist jetzt womöglich kein guter Zeitpunkt. Insbesondere, wenn es Risiken gibt, die wir mit einfließen lassen müssen oder kaum Möglichkeit, in anderer Form eine Rendite zu generieren.

Steigende Zinsen können wir als Gamechanger für Dividenden bezeichnen. Oder für hohe Ausschüttungen. Trotzdem heißt auch das nicht zwangsläufig, dass jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist, um in solche Aktien zu investieren.

Selektiv sein ist das Gebot der Stunde

Hohe Dividenden können trotzdem noch erstrebenswert sein. Foolishe Investoren müssen die Gefahr steigender Zinsen nur ernsthaft bedenken und die richtigen Rückschlüsse ziehen. Beispielsweise, dass es durchaus die Möglichkeit geben kann, dass die Aktienkurse sinken und die Bewertungsabschläge entsprechend höher ausfallen, um eine höhere Sicherheitsmarge zu bekommen. Ganz ehrlich: Davon kann man auch profitieren, wenn man nach und nach sein Depot aufbaut.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, wie man von Dividenden oder hohen Ausschüttungen im Allgemeinen weiterhin profitieren kann. Wachstum ist ein Gamechanger, der sogar das Zinsspiel langfristig verändert. Das heißt, dass Dividendenwachstum gepaart mit einer soliden Ausschüttung eine gute Investition sein kann. Steigende Ausschüttungen über dem Inflationsniveau, die zu langfristig konsequent noch höheren Rückflüssen führen, bleiben voraussichtlich ebenfalls erfolgreich.

Zudem kann man als Investor auf die Qualität des Unternehmens hinter der Aktie achten. Wenn es zum Beispiel eine starke Marke gibt, die gerade in einem inflationären Marktumfeld für operatives Wachstum sorgt, so ist auch das ein Qualitätsmerkmal. Foolishe Investoren sollten jetzt daher besonders eines sein: selektiv. Dann kann man durchaus auch weiterhin in Aktien mit hohen Dividenden investieren.

Der Artikel Hohe Dividenden: Bei steigenden Zinsen kein guter Ansatz?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

