Hohe Energiepreise beeinflussen Außenhandelsbilanz mit Russland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anstieg der Energiepreise hat den Wert russischer Exporte nach Deutschland im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Insgesamt wurden aus Russland Waren im Wert von 33,1 Milliarden Euro importiert, das waren 54,2 Prozent mehr als im Corona-Krisenjahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im ersten Pandemiejahr waren die Rohöl- und Gaspreise wegen eines Rückgangs der Nachfrage weltweit deutlich gesunken.

Deutschland importierte im vergangenen Jahr vor allem Erdöl und Erdgas. Mit einem Wert von 19,4 Milliarden Euro machten sie 59 Prozent aller Einfuhren aus Russland aus. Darüber hinaus wurden vor allem Metalle (4,5 Mrd.), Mineralöl- und Kokereierzeugnisse (2,8 Mrd.) sowie Kohle (2,2 Mrd.) nach Deutschland geliefert.

Aus Deutschland gingen insbesondere Maschinen (5,8 Mrd.), Kraftwagen und Kraftwagenteile (4,4 Mrd.) sowie chemische Erzeugnisse (3,0 Mrd.) nach Russland. Insgesamt wurden Waren "Made in Germany" im Wert von gut 26,6 Milliarden Euro (plus 15,4 Prozent) in das Land exportiert.

Der Anteil Russlands am deutschen Außenhandel lag den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 2,3 Prozent. Den größten Teil seines Handels außerhalb der EU treibt Deutschland mit China (9,5 Prozent) und den USA (7,5 Prozent). Die Bedeutung Russlands als Handelspartner ist im vergangenen Jahrzehnt gesunken: Im Rekordjahr 2012, das ebenfalls durch hohe Energiepreise geprägt war, hatte der gesamte Warenhandel mit dem Land noch einen Anteil von 4,1 Prozent am deutschen Außenhandel./mar/DP/jha