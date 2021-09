Hohe Ölpreise bremsen den Dax

Steigende Renditen für US-Anleihen und hohe Ölpreise bremsen die Kauflaune an den Börsen. Der Dax dürfte auf der Stelle treten. VW kommt bei Verfahren vor US-Gerichten glimpflich davon. About You erhöht Umsatzprognose.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007664039,DE000A3CNK42