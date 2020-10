Hohe Verluste - Dax reflektiert Lockdown

Steigende Infektionszahlen und der drohende Teil-Lockdown in Deutschland drücken die Kurse kräftig nach unten. Der Markt habe begonnen, weitere Lockdowns in die Kurse einzuarbeiten, so ein Analyst. Die Deutsche Bank überrascht ihre Anleger positiv.

