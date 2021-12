Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Zement- und Baustoffkonzern Holcim übernimmt das US-amerikanische Dachsystem-Unternehmen Malarkey. Die Transaktion wird mit 1,35 Milliarden Dollar bewertet. Malarkey Roofing Products sei ein führendes Unternehmen auf dem US-Markt für Wohnbedachungen mit einem prognostizierten Nettoumsatz von 600 Millionen Dollar für das Jahr 2022 und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 120 Millionen, heißt es in einer Mitteilung von Holcim vom Donnerstag. Die Transaktion soll laut der Mitteilung vollständig aus Barmitteln finanziert werden. Den Abschluss erwartet Holcim im ersten Quartal 2022. Mit der Übernahme will Holcim sich weiter in Richtung Nachhaltigkeit bewegen./tv/cf/AWP/jha