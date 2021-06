HOLLYFRONTIER - Die Serie geht weiter

HollyFrontier Corp. - WKN: A1JCLQ - ISIN: US4361061082 - Kurs: 35,970 $ (NYSE)

Ich fürchte, von Anhängern der Grünen werde ich wohl so langsam nicht mehr gelesen werden. Denn nach einer Kohleaktie im Mai stellte ich zuletzt eine ganze Reihe an Öltiteln vor. Die Analysen finden Sie hier:

HALLIBURTON - Nun geht es ans Eingemachte

SCHLUMBERGER - Gut geölt ist halb gewonnen

Dreht dieser Öltitel noch einmal auf?

MARATHON OIL - Kurzer Sprint oder Dauerlauf?

Zu meiner Verteidigung möchte ich anbringen, dass es heute auch eine Analyse einer Solaraktie gab. Und im Bereich des Tiefs einen schönen Hinweis auf Guidants über eine mögliche Trendwende bei JinkoSolar. Ich hoffe, damit wurde analytisch wie ökologisch zumindest für etwas Ausgleich gesorgt.

Aber Spaß beiseite, die Setups im Ölsektor sind weiter ansprechend. Zumal oft enge Absicherungen möglich sind, sollte der Trend dennoch schnell drehen. Heute bin ich auf das Unternehmen HollyFrontier gestoßen. Es handelt sich dabei um einen unabhängigen Ölraffinierbetreiber in den USA. Entstanden ist HollyFrontier im Jahr 2011 aus der Fusion von Holly mit Frontier Oil.

Analysten gehen im laufenden Jahr vom Turnaround des Unternehmens aus. HollyFrontier könnte 1,23 USD je Aktie verdienen und 2022 3,83 USD je Aktie. Das KGV würde dann auf 9 absinken. Es sei an dieser Stelle aber auch auf die hohe Nettoverschuldung hingewiesen. Bei einer Marktkapitalisierung von 5,7 Mrd. USD ist eine Nettoverschuldung von rund 2 Mrd. USD kein Pappenstiel.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,18 12,99 16,16 Ergebnis je Aktie in USD -3,72 1,23 3,83 KGV - 29 9 Dividende je Aktie in USD 1,40 0,35 1,05 Dividendenrendite 3,89 % 0,97 % 2,92 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Titel nach einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung seit März in einer Konsolidierungsphase, die in Kürze enden dürfte. So erfolgte nach einem ersten Aufwärtsmove ausgehend vom EMA200 bereits ein Rücklauf und es entstand in dieser Woche ein höheres Tief. Wird nun die Zone 37,07 bis 37,50 USD überschritten, wäre eine kleine Bodenbildung abgeschlossen, welche Potenzial bis auf 42,39 USD freisetzen würde. Ein Ausbruch über die Marke von 42,39 USD lässt mittelfristig ganz andere Kursziele zu. Soweit möchte ich aktuell aber noch nicht gehen.

Absicherungen bieten sich unter dem Wochentief bei 33,64 oder alternativ unter dem Mehrmonatstief bei 31,71 USD an.

Fazit: Die Rally bei den Ölpreisen ist ungebrochen. Charttechnisch gefallen mir einige Öltitel aber sogar noch besser, da hier Manöver aus der Konsolidierung heraus möglich sind. Die Aktie von HollyFrontier würde bei Kursen über 37,50 USD einen kurzfristigen Boden abschließen.

HollyFrontier-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)