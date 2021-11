Holzmann (EZB) - Einrechnung selbst genutzten Wohneigentums könnte Inflation anheizen

Wien/Berlin (Reuters) - EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann erwartet durch geplante Änderungen bei der Messung der Inflation zusätzlichen Preisdruck.

Zu der im Sommer überarbeiteten Strategie der EZB gehört es, dass künftig selbst genutztes Wohneigentum dabei mit einbezogen werden soll. Der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) sagte dazu am Freitag, Proberechnungen innerhalb der EZB veranschlagten dafür zusätzliche 0,5 Prozentpunkte bei der Inflation. Dies sei "nicht wenig". Doch sei dieser Wert nicht in Stein gemeißelt. "Das sind Berechnungen. Es gibt keinen Berechnungsansatz, der jetzt quasi vom Regal runtergenommen wird", fügte er im Klub der Wirtschaftspublizisten hinzu.

Es gebe unterschiedliche Ansätze dazu, und eine der Schätzungen habe diesen Wert ergeben, sagte Holzmann. Doch sei dies noch Zukunftsmusik, da die Einrechnung von selbst genutztem Wohneigentum vorerst nicht anstehe: "Was ich so höre, also unter drei bis fünf Jahren wird das nicht passieren."

Die Teuerung im Euro-Raum war im Oktober auf 4,1 Prozent gestiegen - der höchste Wert seit über 13 Jahren. Experten erwarten einen weiteren Anstieg.

Holzmann hatte Reuters jüngst gesagt, die EZB solle nächstes Jahr "auf Sicht fahren". Dies gelte insbesondere mit Blick auf die Inflationsentwicklung im Jahr 2022 und "darüber hinaus". Die Äußerung lässt aufhorchen, denn Insidern zufolge haben die Inflationsaussichten auf der jüngsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für viel Diskussionsstoff gesorgt. Laut zwei mit der Situation vertrauten Personen haben die Währungshüter unter anderem über die Gefahr beraten, dass die Teuerungsrate das nächste Jahr über der EZB-Zielmarke von glatt zwei Prozent verharren könnte. Sie seien zudem uneins gewesen, ob die Inflation dann 2023 wieder zurückgehen werde.