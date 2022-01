HOME DEPOT - Aktie im Entscheidungsbereich angekommen

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 387,460 $ (NYSE)

Die Aktie von Home Depot befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Abverkauf im Februar/März 2020 geriet diese Bewegung kurz ins Wanken. Aber sie blieb bestehen. In mehreren Rallyschüben zog der Wert von einem Tief bei 140,63 USD auf ein Allzeithoch bei 420,61 USD. Dieses Hoch stammt vom 06. Dezember 2021.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie zunächst auf 380,90 USD zurück und damit auf das log. 38,2 % Retracement des Aufwärtsschub vom 04. Oktober bis 06. Dezember. Ein anschließender Rallyversuch scheiterte knapp unterhalb des Allzeithochs und wurde zuletzt wieder abverkauft. Gestern setzte die Aktie erneut auf dem Tief bei 380,90 USD. Dort beginnt eine Unterstützungszone, die bis 375,51 USD reicht und in der sich mehrere Chartstrukturen befinden. Die gestrige Kerze macht einen bullischen Eindruck. Nach einem schwachen Start mit einem Abwärtsgap zwischen 392,88 USD und 387,59 USD und weiteren Verlusten erholt sich die Aktie wieder und kletterte an das Abwärtsgap.

Entscheidung steht an

Die Aktie von Home Depot befindet sich in einem zentralen Unterstützungsbereich. Die eher bullische Kerze von gestern gibt Anlass zur Hoffnung, dass dieser Bereich hält. Dreht die Aktie im Bereich um 380,77-375,15 USD tatsächlich nach oben, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub in Richtung Allzeithoch, später ca. 460 USD und vielleicht sogar ca. 490 USD kommen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 375,51 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 348,18 USD drohen. Dort verläuft aktuell der EMA 200 und der Aufwärtstrend seit Juni 2021.

